தர்மபுரி அருகே காதல் ஜோடி மாயமான விவகாரம்: 5 சோதனைச்சாவடிகளை அமைத்து ஊருக்கு வருபவர்களிடம் விசாரணை

தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டம் நல்லம்பள்ளி அம்பேத்கர் நகரை சேர்ந்த முன்னாள் ராணுவ வீரர் மணி மகன் ராஜ்குமார்(21). வாலிபால் வீரரான இவரும், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த முன்னாள் ராணுவவீரர் ஜெகதீசன் மகள் பிரியங்கா(21)வும், காதலித்து வந்தனர். இருவரும் வெவ்வேறு சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால், மாணவியின் பெற்றோர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இந்நிலையில், கடந்த 30ம்தேதி மாணவி மாயமானார். அவரை ராஜ்குமார் கடத்திச் சென்றதாக, அதியமான்கோட்டை போலீசில் ஜெகதீசன் புகார் அளித்தார். இதனிடையே, இருதரப்பினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்படும் அபாயம் உருவானது. தகவலறிந்து சென்ற போலீசார், அங்குள்ள ஒரு வீட்டில் இருந்து 50க்கும் மேற்பட்ட பெட்ரோல் குண்டுகளை பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், இருதரப்பைச் சேர்ந்த 6 பேரை கைது செய்தனர். மேலும் கலவரம் ஏற்படாமல் தடுக்க, நேற்று 4வது நாளாக கிருஷ்ணகிரி, நாமக்கல், சேலம் போலீசார் 400க்கும் மேற்பட்டோர் பாதுகாப்புக்காக குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். சம்பவம் நடந்த கிராமத்திற்குள் நுழைய 31 வழிகள் உள்ளன. அந்த பாதைகள் அனைத்திலும், போலீசார் செக்போஸ்ட் அமைத்து, தீவிர வாகன தணிக்கை நடக்கிறது. வாகனங்களில் வருபவர்களின் பெயர், முகவரி, செல்போன் எண் பதிவு செய்யப்படுகிறது. சிவாடி சாலை, நல்லம்பள்ளி வேளாண் அலுவலகம், பிடிஓ அலுவலகம், அரசு பள்ளி, கோவிலூர் ரயில்வேகேட் ஆகிய 5 சோதனைச்சாவடிகளில், வாகன தணிக்கை வீடியோ கேமராவில் பதிவு செய்யப்படுகிறது. அம்பேத்கர் நகரில் 50க்கும் மேற்பட்ட பெட்ரோல் குண்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டதால் நக்சலைட் பிரிவு, கியூ பிராஞ்ச் மற்றும் உளவுப்பிரிவு போலீசார், அங்கு முகாமிட்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். பாதுகாப்பு கேட்டு காதல் ஜோடி போலீசுக்கு கடிதம்: மாணவி பிரியங்கா தரப்பில் மாவட்ட எஸ்பி அலுவலகத்திற்கு ஒரு கடிதம் வந்தது. அதில், ‘’நானும், ராஜ்குமாரும் கடந்த 4 ஆண்டுகளாக காதலித்தோம். என்னை யாரும் கடத்தி செல்லவில்லை, இஷ்டப்பட்டே சென்றேன். எங்களுடைய பெற்றோருக்கும், உறவினர்களுக்கும் போலீசார் உரிய பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும்,’’ என எழுதப்பட்டிருந்தது. இதே போல் ராஜ்குமாரும் தனது பெற்றோருக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கும்படி, எஸ்பி அலுவலகத்திற்கு பதிவு தபாலில் கடிதம் தனியாக அனுப்பி வைத்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

