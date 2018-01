தங்கம் – கஞ்சா பரிமாற்றம்; 50 போலீசார் தேடுதல் வேட்டை வேதாரண்யம் அருகே கரை ஒதுங்கிய மர்ம படகு

வேதாரண்யம்: வேதாரண்யம் அருகே கடற்கரையில் ஒதுங்கிய மர்ம படகால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அடுத்த மணியன்தீவு மீனவ கிராமத்தில் நேற்று காலை ஒரு பைபர் படகு கரை ஒதுங்கியது. இதுகுறித்து மீனவர்கள் அளித்த தகவலின்பேரில் வேதாரண்யம் கடலோர காவல்படையினர், சட்டம் ஒழுங்கு போலீசார், கியூ பிரிவு போலீசார், உளவுத்துறையினர் வந்து கரை ஒதுங்கிய படகை பார்வையிட்டனர். அப்போது அந்த படகு இலங்கையை சேர்ந்தது என்பது ெதரியவந்தது.

அந்த படகில் ஒரு காலி டீசல் கேன் இருந்தது. இதைத்தொடர்ந்து கடற்கரை அருகில் உள்ள வனப்பகுதியில் போலீசார் சோதனை நடத்தினர். அப்போது புதரில் 25 குதிரை திறன் கொண்ட ஒரு இன்ஜின் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது. சற்று தொலைவில் கயிறுகள், 25 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட 3 கேன்கள், டீசல் நிரப்பப்பட்ட நிலையில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் அந்த இடத்தில் சிலர் அமர்ந்து சாப்பிட்டதற்கான அறிகுறிகள் தென்பட்டது. பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த இன்ஜின், கரை ஒதுங்கியிருந்த படகுக்கு சொந்தமானது என்பதும் தெரியவந்தது.

பின்னர் கரை ஒதுங்கியிருந்த படகு, பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த இன்ஜினை டிராக்டரில் ஏற்றி வேதாரண்யம் கடலோர காவல்படை காவல் நிலையத்துக்கு போலீசார் கொண்டு சென்றனர். தங்கம் – கஞ்சா பரிமாற்றம்?: இதற்கிடையில் இலங்கையிலிருந்து தங்கத்தை கடத்தி வந்து கொடுத்து விட்டு 100 கிலோ கஞ்சாவை பெற்று செல்வதற்காக அந்த படகில் 2 மர்ம நபர்கள் வந்துள்ளனர். பரிமாற்றம் முடிந்து படகில் திரும்பி சென்றபோது கடலில் சீற்றம் அதிகமாக இருந்ததால் அவர்களால் படகை ெசலுத்த முடியவில்லை. இதனால் கடற்கரையில் படகை விட்டு விட்டு அருகில் உள்ள கோடியக்காட்டுக்குள் 100 கிலோ கஞ்சாவுடன் 2 பேர் பதுங்கியிருப்பதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து 50க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் கோடியக்காட்டுக்குள் சென்று 2 பேரையும் தேடி வருகின்றனர்.

