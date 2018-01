ரெயில் பயணச்சீட்டு முன்பதிவு செய்ய ஆதார் கட்டாயம் இல்லை: மத்திய தொடர் வண்டிவே மந்திரி தகவல்

ரெயில் டிக்கெட் முன்பதிவிற்கு ஆதார் கட்டாயம் ஆக்கப்படுமா? என்ற கேள்விக்கு நாடாளுமன்ற மக்களவையில் ரெயில்வே ராஜாங்க மந்திரி ராஜென் கோகாய் எழுத்துப்பூர்வமாக பதில் அளித்தார்.

புதுடெல்லி: ரெயில் டிக்கெட் முன்பதிவிற்கு ஆதார் கட்டாயம் ஆக்கப்படுமா? என்ற கேள்விக்கு நாடாளுமன்ற மக்களவையில் ரெயில்வே ராஜாங்க மந்திரி ராஜென் கோகாய் எழுத்துப்பூர்வமாக பதில் அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:- ரெயில் டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு ஆதார் கட்டாயம் ஆக்கப்படமாட்டாது. அது தொடர்பான பரிந்துரை எதுவும் ரெயில்வே அமைச்சகத்திடம் இல்லை. எனினும் கடந்த ஆண்டு ஜனவரி 1-ந் தேதி முதல் மூத்த குடிமக்கள் சலுகை கட்டணத்தில் ரெயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போது அதை சரிபார்ப்பதற்காக ஆதார் பெறப்பட்டு வருகிறது. அதே நேரம், ஆதார் மற்றும் செல்போன் எண்ணை இணைத்து ரெயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் தனிநபர்களுக்கு ஊக்கம் அளிக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக இந்திய ரெயில்வே உணவு மற்றும் சுற்றுலா கழக (ஐ.ஆர்.சி.டி.சி) இணையதளத்தின் வழியாக ஒவ்வொரு மாதமும் தனிநபர்கள் செய்யும் டிக்கெட் வரம்பு 12 டிக்கெட்டுகளாக உயர்த்தப்பட்டு இருக்கிறது. இதேபோல் ஐ.ஆர்.சி.டி.சி.யின் பயனாளர் குறியீட்டுடன் ஆதார் இணைப்பை பயன்படுத்தி டிக்கெட் எடுப்பவர்களுக்கு பரிசு அளிக்கும் திட்டமும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு உள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

