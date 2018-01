டிச. 2018-க்குள் தொடர் வண்டி என்ஜின்கள் செயற்கைக்கோளுடன் இணைக்கப்படும் – இந்திய தொடர் வண்டிவே

விபத்துகளை தடுப்பதற்காக, வரும் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் இஸ்ரோ செயற்கைக்கோள் மூலமாக அனைத்து ரெயில் என்ஜின்களையும் இணைக்க இந்திய ரெயில்வே திட்டமிட்டுள்ளது.

புதுடெல்லி: இந்தியாவில் அதிகபடியான மக்கள் தொலைதூர பயணங்களுக்கு ரெயில் சேவையையே நம்பியுள்ளனர். கடந்த சில மாதங்களாக தொடர்ந்து நிகழ்ந்த ரெயில் விபத்துகளால் பெரும் சர்ச்சை ஏற்பட்டது. ஜூலை மாதம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் கலிங்க உத்கல் எக்ஸ்பிரஸ் தடம் புரண்டது. இந்த விபத்தில் 23 பேர் உயிரிழந்தனர். 156 பேர் காயமடைந்தனர். இதைத் தொடர்ந்து, மேலும் பல இடங்களில் விபத்துகள் நடந்தன. கடந்த 2016-2017ம் ஆண்டில் முதல் எட்டு மாதத்தில் 78 ரெயில் விபத்துக்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. இந்தாண்டு ஜனவரியில் தொடங்கி முதல் எட்டு மாதங்களில் 37 விபத்துக்கள் நடந்துள்ளன ரெயில்வே துறை வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருந்தது. ரெயில்வே துறை தகவலின்படி, கடந்த ஏப்ரல் 1-ம் தேதி முதல் நவம்பர் 30-ம் தேதி வரை 49 பயங்கர விபத்துக்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. ஆனால் இதே காலகட்டத்தில், 2016-2017ம் ஆண்டில் 104 விபத்துகளும், 2015-2016ம் ஆண்டில் 107 விபத்துகளும் நடந்துள்ளன. இந்தாண்டு மட்டும் ரெயில் விபத்துகளில் மொத்தம் 48 பேர் இறந்துள்ளனர். 188 பேர் காயமடைந்துள்ளனர். இதுவே, கடந்தாண்டு 238 பேர் பலியாகினர். 607 பேர் காயமடைந்தனர். இந்நிலையில் விபத்துகளை தடுப்பதற்காக, வரும் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் இஸ்ரோ செயற்கைக்கோள் மூலமாக அனைத்து ரெயில் என்ஜின்களையும் இணைக்க இந்திய ரெயில்வே திட்டமிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக ஒரு ரெயில்வே மூத்த அதிகாரி கூறுகையில், “ இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் மொத்தமுள்ள 10,800 ரெயில் என்ஜின்களிலும் ஆன்டனா பொருத்தப்பட்டு, கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்து கண்காணிக்கப்படும். இதன் மூலம் ரெயில் செல்லும் வழிதடம் கண்காணிக்கப்படுவதோடு, ரெயில் என்ஜின் ஊழியர்களிடம் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ளவும் முடியும்” என்றார். #IndianRailways #ISRO #satellite #Trainlocomotives #tamilnews

Source: Maalaimalar

