சிவகாசியில் 10வது நாளாக பட்டாசு ஆலைகள் மூடல் : வாழ்வாதாரம் முடக்கம்

விருதுநகர்: சிவகாசியில் பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் 10-வது நாளாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பட்டாசுக்கு சுற்றுப்புறச்சூழல் விதிகளில் இருந்து விலக்கு தர கோரி உற்பத்தியாளர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். 950 பட்டாசு ஆலைகள் மூடப்பட்டுள்ளதால் பல லட்சம் தொழிலாளர்கள் வேலையின்றி தவித்து வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

10th day at sivakasi Fireworks plant closings: the freeze of livelihood

Virudhunagar and sivakasi Fireworks producers: 10-th day are engaged in the struggle. For Fireworks