தூத்துக்குடி அருகே தமிழர்களின் பாரம்பரிய படி வெளிநாட்டினர் கொண்டாடிய பொங்கல் பண்டிகை

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி அருகே பாரம்பரிய படி வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் கொண்டாடிய பொங்கல் பண்டிகை பார்வையாளர்களை வெகுவாவாக கவர்ந்தது. இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட நாடுகளை சேர்ந்த வெளிநாட்டவர்கள் தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களை கண்டு ரசித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் சாகர்புரத்திற்கு வந்த வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழர்களின் பாராம்பரிய உடை அணிந்து பொங்கல் வைத்தனர். பல்வேறு குழுக்களாக பிரிந்து வெளிநாட்டவர்கள் பொங்கல் வைத்தது காண்போரை வெகுவாக கவர்ந்தது. பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடிய நியூசிலாந்து தம்பதியினர் தமிழர்களின் கலாச்சாரம் குறித்து பெருமை பாராட்டினர். நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டது புதுவித அனுபவத்தை அளித்ததாக அவர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர்.

Source: Dinakaran

