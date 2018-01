தஞ்சை: தஞ்சை மாவட்டம் சென்னம்பட்டியில் தனியார் மதுபோதை மறுவாழ்வு மையத்தில் காவலாளி ஜோதிராமன் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். மறுவாழ்வு மையத்தில் சிகிச்சை பெற்றுவந்த இளைஞர்கள் அருண்பாலாஜி, கார்த்திக், உள்ளிட்ட 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

