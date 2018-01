நிலுவைத்தொகை ரூ. 204 கோடியை ஜன.11-க்குள் வழங்க வேண்டும்: போக்குவரத்து ஓய்வூதியர் வழக்கில் நீதிமன்றம் உத்தரவு

போக்குவரத்து கழக ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான நிலுவைத் தொகை ரூ. 204 கோடியை வரும் ஜன.11-க்குள் வழங்க வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

அரசு போக்குவரத்துக் கழக ஊழியர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடந்த ஆண்டு தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த போராட்டத்துக்கு எதிராக உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டது.

இந்நிலையில் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு மதுரை செக்காணூரணியைச் சேர்ந்த மாயாண்டி சேர்வை என்ற ஓட்டுநர் எழுதிய கடிதத்தை தாமாக முன்வந்து, வழக்காக எடுத்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் விசாரித்து வருகிறது.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் எஸ்.மணிக்குமார், எம்.கோவிந்தராஜ் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முதல் தவணையாக ரூ.379 கோடியை கடந்த டிச.15-க்குள் வழங்க ஏற்கெனவே உத்தரவிட்டிருந்தனர். ஆனால் இந்தத் தொகை வழங்கப்படாததால் இதில் ரூ.175 கோடியை ஜன.3-ம் தேதிக்குள் வழங்க வேண்டுமென நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டிருந்தனர்.

இந்நிலையில் நேற்று இந்த வழக்கு இதே அமர்வில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண் ஆஜராகி, ரூ.175 கோடி வழங்கப்பட்டதற்கான அரசாணையை சமர்ப்பித்தார்.

இதைப் பதிவு செய்துகொண்ட நீதிபதிகள், முதல் தவணையான ரூ.379 கோடியில் மீதித் தொகையான ரூ. 204 கோடியை வரும் ஜன.11-ம் தேதிக்குள் வழங்க வேண்டுமென உத்தரவிட்டு, விசாரணையை ஜன. 17-ம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தனர்.

Source: The Hindu

English summary

Balance of RS. Jan 11-204 crores provided by court order in the case of pensioners: transport

Transport undertakings pensioners a sum of arrears. Jan 11-204 crore to be completed, the Tamil Nadu State must provide