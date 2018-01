கடற்கரை ஒழுங்குமுறை மண்டல புதிய வரைபட விவகாரம்: கொசஸ்தலை ஆற்றில் இறங்கி மீனவர்கள் போராட்டம்

எண்ணூரில் கொசஸ்தலை ஆறே இல்லை எனக்கூறும் கடற்கரை ஒழங்குமுறை மண்டல புதிய வரைபடத்தை அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி கொசஸ்தலை ஆற்றில் இறங்கி மீனவர்கள் நேற்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

மாநில கடற்கரை ஒழுங்குமுறை ஆணையம் அண்மையில் எண்ணூர் பகுதி சார்ந்த கடற்கரை வரைபடத்தை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் எண்ணூரில் ஆறுகளே இல்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதைத் கண்டித்தும், மோசடியாக தயாரிக்கப்பட்ட வரைபடத்தை அரசு திரும்பப் பெறக் கோரியும், எண்ணூர் பகுதியைச் சேர்ந்த மீனவர்கள், அப்பகுதியில் பாயும் கொசஸ்தலை ஆற்று நீரில் இறங்கி நேற்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இது தொடர்பாக எண்ணூர் அனைத்து மீனவ கிராமங்கள் மற்றும் கொசஸ்தலை ஆற்று மீட்புக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆர்.எஸ்.ஸ்ரீநிவாசன் கூறியதாவது:

கடந்த 1996-ம் ஆண்டு, எண்ணூரில் எளிதாக பாதித்தக்கூடிய நீர்நிலைகளை கணக்கிட்டு, அப்பகுதியை அபிவிருத்தி மண்டலம் இல்லை என கடற்கரை ஒழுங்குமுறை மண்டல வரைபடத்தில் குறிப்பிட்டு, மத்திய அரசின் அங்கீகாரம் பெறப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் அந்த வரைபடத்துக்கு மாறாக, மாநில கடற்கரை மண்டல மேலாண்மை ஆணையம் திடீரென புதிய வரைபடத்தை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் எண்ணூர் ஆற்றுப் பகுதி, நிலப்பகுதியாக காட்டப்பட்டுள்ளது. இதை மத்திய அரசு அங்கீகரிக்கவில்லை. இந்த வரைபடம், விதிகளை மீறி கட்டப்பட்டுள்ள காமராஜர் துறைமுகம் மற்றும் பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு துணைபோகும் வகையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

நீர்நிலையில் தொழில்நிறுவனங்களின் ஆக்கிரமிப்புகளால் கடந்த அக்டோபர், நவம்பர் மாதங்களில் அத்திப்பட்டு, நந்தியம்பாக்கம் பகுதியில் கடுமையான வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டது. மேற்கொண்டு அப்பகுதியில் செய்யப்படும் ஆக்கிரமிப்புகளால் அப்பகுதியைச் சுற்றி வசிக்கும் 10 லட்சம் பேர் பாதிக்கப்படுவர்.

எனவே, புதிய கடற்கரை ஒழங்குமுறை மண்டல வரைபடத்தை அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும். 1996-ம் ஆண்டு வரைபடத்தை பயன்படுத்தி, நீர்நிலையை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டுள்ள தொழில் நிறுவனங்களை அகற்ற வேண்டும். எண்ணூரில் நிலக்கரி சாம்பலை கொட்டும் இடத்தை விரிவாக்கம் செய்ய வள்ளூர் மின் உற்பத்தி நிலையம் மேற்கொள்ளும் பணிகளை நிறுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, ஆற்று நீரில் இறங்கி, அது ஆறுதான், நிலம் இல்லை எனக்கூறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டோம்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

Source: The Hindu

English summary

The new crz mapping Affairs landed in fishermen struggle: kosasthalaiyar River

Never say kosasthalaiyar River at ennore Beach regional mock Government withdraw a new diagram