முன்னாள் பாலிடெக்னிக் மாணவர்கள் அரியர் தேர்வெழுதகருணை வாய்ப்பு: தொழில்நுட்பக் கல்வித்துறை அறிவிப்பு

முன்னாள் பழைய பாலிடெக்னிக் மாணவர்கள் தங்கள் அரியர் தேர்வுகளை எழுதி தேர்ச்சி பெற அவர்களுக்கு கருணை அடிப்படையில் வாய்ப்பு அளிக்கப்படுவதாக தொழில்நுட்ப கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக தமிழக அரசு நேற்று வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டு இருப்பதாவது:-

தொழில்நுட்ப கல்வித்துறை மூலம் நடத்தப்பட்ட பொறியியல் டிப்ளமோ தேர்வுகளில், OR, NR, RR, RS, C, D,G, J, K ஆகிய பாடத்திட்டங்களில் அரியர் வைத்துள்ள முன்னாள் பழைய மாணவர்கள் கருணை அடிப்படையில், வரும் ஏப்ரல், அக்டோபர் மாத தேர்வுகளில் பங்கேற்க வாய்ப்பு வழங்க அரசு முடிவுசெய்துள்ளது. இதுதொடர்பாக அரசாணையும் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, 2011-ம் ஆண்டுக்கு முன் (2010 வரை) 3 ஆண்டு முழுநேர சான்ட்விச் படிப்புகள் மற்றும் 2010-ம் ஆண்டுக்கு முன்பு (2009 வரை) 4 ஆண்டு பகுதிநேர டிப்ளமோ படிப்புகளில் சேர்ந்தவர்கள் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியுடையவர் ஆவர்.

இந்த சிறப்பு திட்டத்தின்கீழ் தேர்வெழுத விரும்பும் மாணவர்கள் ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் தேர்வுக்கட்டணமாக ரூ.500-ம், மதிப்பெண் பட்டியல் கட்டணமாக ரூ.30-ம், பதிவு கட்டணமாக ரூ.25-ம் தாங்கள் படித்த பாலிடெக்னிக் கல்லூரியின் முதல்வர் மூலமாக செலுத்தி பதிவுசெய்துகொள்ள வேண்டும். விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் பிப்ரவரி 7-ம் தேதி ஆகும். ரூ.100 அபராத கட்டணம் செலுத்தி பிப்ரவரி 14-ம் தேதி வரையிலும், ரூ.500 அபராதம் செலுத்தி தட்கல் முறையில் மார்ச் 9-ம் தேதி வரையிலும் பதிவுசெய்து கொள்ளலாம். அரியர் வைத்திருக்கும் பழைய மாணவர்கள் இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

The former Polytechnic students arrears thervezhuthagarunai opportunity: Technical Education Department announcement

Former old Polytechnic student writing proficiency examinations of their arrears to get them on compassionate grounds.