நீலகிரி மாவட்டத்தில் கடும் பனிப்பொழிவு : பல்லாயிரம் ஏக்கர் தேயிலை செடிகள் கருகின

நீலகிரி: நீலகிரி மாவட்டத்தில் நிலவி வரும் கடும் பனிப்பொழிவால் தேயிலை செடிகள் கருகி வருகின்றன. குன்னூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரங்களான தூதுர், கொலக்கம்பை, காட்டேரி, கோத்தகிரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிகளவில் தேயிலைச் செடிகள் பயிரிடப்பட்டுள்ளன. அங்கு அதிகாலை நேரங்களில் கடும் உறைபனி பொழிவதால் தேயிலை செடிகள் கருகி வருகின்றன. இந்நிலையில் தற்காலிக நடவடிக்கையாக தாகை செடிகள், கோரை புற்கள் உள்ளிட்டவை கொண்டு தேயிலை செடிகளை பாதுகாத்து வருகின்றனர். தொடர்ந்து பொழிந்து வரும் உறைபனியின் காரணமாக தேயிலை தொழிலாளர்களுக்கு தினசரி பணி கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. மாவட்டத்தில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படும் தேயிலையின் அளவும் அடியோடு குறைந்துள்ளது.

Heavy snowfall in the Nilgiris district: tens of thousands of acres were scorched tea plants

