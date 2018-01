தூத்துக்குடி: மலேசியாவில் இருந்து மேலும் ஒரு கப்பலில் 58 ஆயிரம் டன் மணல் தூத்துக்குடி துறைமுகம் வந்தடைந்தது. மலேசியாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மணலை விற்க முடியாமல் ஏற்கனவே சிக்கல் நீடித்து வருகிறது. இந்நிலையில் மேலும் ஒரு கப்பலில் மணல் வந்துள்ளது.

Source: Dinakaran

58,000 tonnes of sand from Tuticorin port in Malaysia to supply

