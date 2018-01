மும்பை மரோல் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தீவிபத்து- 4 பேர் பரிதாபமாக பலி

மும்பை: மும்பை மரோல் பகுதியில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் நேற்று நள்ளிரவு 3-ஆவது தளத்தில் தீவிபத்து ஏற்பட்டது. இதில் 4 பேர் பலியாகிவிட்டனர். 7 பேர் காயமடைந்தனர்.

அந்தேரி கிழக்கு பகுதியில் மரோலில் உள்ள மைமூன் மன்சில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு. இங்கு நேற்று நள்ளிரவு 1.30 மணி அளவில் தீவிபத்து ஏற்பட்டது. இதையடுத்து தகவலறிந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் சம்பவ இடத்துக்கு சென்றனர்.

3-ஆவது மாடியில் ஏற்பட்ட தீவிபத்தில் 4 பேர் பலியாகிவிட்டனர். 7 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர். இதையடுத்து 4 மணி அளவில் தீயானது முற்றிலும் அணைக்கப்பட்டது.

மின் கசிவு காரணமாக தீவிபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று முதல் கட்ட விசாரணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த வாரம் மும்பை கமலா மில்ஸ் பகுதியில் நடைபெற்ற தீவிபத்தில் 14 பேர் உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

#WATCH: Visuals of fire that broke out at Maimoon building in #Mumbai‘s Marol in the late night hours and claimed four lives. Situation now under control pic.twitter.com/nLp0zL9rdU

— ANI (@ANI)

January 4, 2018