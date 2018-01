உயரதிகாரிகள் மீது 3 ஆண்டுகளில் 139 ஊழல் வழக்கு: மத்திய அரசு தகவல்

மக்களவையில் நேற்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பணியாளர் நலத்துறை இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளித்தார். அதில், ‘‘ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஎப்எஸ், ஐஆர்எஸ் (இந்திய வருவாய்த் துறை) துறைகளைச் சேர்ந்த உயரதிகாரிகள் மீது 2014 முதல் 2017-ம் ஆண்டு வரை 139 ஊழல் மற்றும் கிரிமினல் வழக்குகளை சிபிஐ பதிவு செய்துள்ளது. வழக்குகளை விரைந்து முடிக்க, 92 கூடுதல் சிபிஐ நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன’’ என்று தெரிவித்துள்ளார். – பிடிஐ

