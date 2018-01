30 ஆண்டுகளாக அரசியலில் இருக்கிறார் ரஜினி: ஜி.கே.வாசன்

தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ஜி.கே.வாசன், திருப்பூரில் கட்சி அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:

ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு புதியவர் அல்ல. மறைமுகமாக கடந்த 30 ஆண்டு காலமாக அரசியலில் இருந்து வருகிறார். ரஜினி அரசியல் ஆழம் தெரிந்தவர் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து கிடையாது. ரஜினியை அரசியலில் யாரும் இயக்கவில்லை. 1996-ம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் ரஜினிக்கும், தமாகாவுக்கும் நல்ல நெருக்கம் இருந்தது. அது மூப்பனாரின் காலம். அந்த இடத்தை ஏணி வைத்தாலும் என்னால் எட்டமுடியாது. நான் இன்றைய சூழலுக்கு ஏற்ற வகையில் அரசியலில் செயல்பட முயற்சிக்கிறேன்.

அரசியலமைப்பு சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டே தான் இயங்குவதாக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் பலமுறை தெளிவுபடுத்தி உள்ளார். ஆனால் பல எதிர்கட்சிகள் அவரது நடவடிக்கைகளை வரவேற்கவில்லை. எனவே தற்போதுள்ள அரசியல் சூழ்நிலையை கருத்தில்கொண்டு, இதுபோன்ற பணிகளை ஆளுநர் தவிர்க்க வேண்டும் என்றார்.

Source: The Hindu

English summary

He is in politics for 30 years, Rajini: g.k. Vasan

Tamil Manila Congress party leader g.k. Vasan, kuriyadav told reporters at the party Office in Tirupur