அரசியல் விமர்சன கருத்துக்கு அதிமுகவில் தனி குழு: கடம்பூர் ராஜு

அரசியல் விமர்சனங்கள் பற்றி கருத்து கூற அதிமுகவில் தனியாக ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ தெரிவித்தார்.

சிவகங்கையில் அவர் நேற்று கூறியது: விடுதலைப் போராட்ட வீரர்கள் பற்றி வரும் தலைமுறையினர் தெரிந்து கொள்வதற்காக செய்தி மக்கள் தொடர்புத்துறையின் மூலம் ரூ.102 கோடி ஒதுக்கி அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மணிமண்டபம் கட்டி பெருமைப்படுத்தியவர் ஜெயலலிதா. வேலுநாச்சியாருக்கு மணிமண்டபம் கட்டி அவருக்கு மரியாதை செலுத்துவதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன்.

வேலுநாச்சியார் பிறந்த நாள் விழா அரசு விழாவாக நடைபெறுவதால் 2 அமைச்சர்கள் பங்கேற்று மரியாதை செலுத்தவேண்டும் என முதல்வர் எங்களை அனுப்பியுள்ளார். இதனால் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்க இயலவில்லை. அரசியல் விமர்சனங்கள் பற்றி கருத்து கூற அதிமுகவில் தனியாக ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே நடிகர் ரஜினியின் அரசியல் பிரவேசம் பற்றி நான் கருத்து எதுவும் கூற முடியாது என்றார்.

