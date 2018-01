திருப்பூர்: தாராபுரம் அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது தனியார் பேருந்து மோதிய விபத்தில் 12ம் வகுப்பு மாணவி உயிரிழந்தார். சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த மாணவி தாரணியின் உடலை கைப்பற்றி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

12th grade girls in a road accident near Dharapuram: Bali

