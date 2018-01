சொகுசு கார் விவகாரம்: நடிகர் சுரேஷ் கோபியை கைது செய்யக்கூடாது – கேரளா உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

சொகுசு கார் வாங்கிய விவகாரத்தில் மலையாள நடிகரும், பாஜக எம்.பி.யுமான சுரேஷ் கோபியை 10 நாட்களுக்கு கைது செய்யக்கூடாது என்று கேரளா உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

வரி ஏய்ப்பு செய்ய புதுச்சேரியில் போலி ஆவணங்களைக் கொடுத்து 2 சொகுசு கார்கள் வாங்கியதாக நடிகர் சுரேஷ் கோபி மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கில் முன்ஜாமீன் கோரி சுரேஷ் கோபி மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். அந்த மனு மீதான விசாரணை நேற்று கேரளா உயர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது.

வழக்கை நீதிபதி ராஜா விஜயராகவன் விசாரித்தார். அப்போது, அரசு வழக்கறிஞர் வாதிடும்போது, “வரி செலுத்துவதிலிருந்து தப்பிக்க சுரேஷ் கோபி, புதுச்சேரியில் போலி ஆவணங்களைக் காட்டி கார்களை வாங்கியுள்ளார்” என்று குற்றம்சாட்டினார்.

சுரேஷ் கோபியின் வழக்கறிஞர் கூறும்போது, “இந்த வழக்கில் தேவைப்படும்போதெல்லாம் போலீஸில் சுரேஷ் ஆஜராகி முழு ஒத்துழைப்பு தருகிறார். எனவே அவருக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கவேண்டும்” என்றார். இதையடுத்து 10 நாட்களுக்கு சுரேஷ் கோபியை கைது செய்யக்கூடாது என்று போலீஸாருக்கு நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்தார். -பிடிஐ

