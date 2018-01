குஜராத்தில் மற்றொரு அமைச்சர் அதிருப்தி:ஆளும் பாஜக அரசுக்கு சிக்கல்

குஜராத்தில் தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட துறையால் அதிருப்தி அடைந்த அமைச்சர் புருஷோத்தம் சோலங்கி, அமைச்சரவைக் கூட்டத்தைப் புறக்கணித்தார். இதனால் ஆளும் பாஜக அரசுக்கு மீண்டும் சிக்கல் எழுந் துள்ளது.

குஜராத் தேர்தலுக்குப் பிறகு பாஜக மீண்டும் அரசு அமைத்தது. முதல்வராக விஜய் ரூபானி, துணை முதல்வராக நிதின் படேல் பதவியேற்றனர். ஆனால், கடந்த ஆட்சியில் வழங்கப்பட்ட நிதி, பெட்ரோலியம், நகர்ப்புற மேம்பாட்டுத் துறைகளுக்குப் பதில் சுகாதாரம் உட்பட சில துறைகள் நிதின் படேலுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. இதனால் அதிருப்தி அடைந்த அவர், துறை பொறுப்புகளை ஏற்காமல் காலம் கடத்தினார். அதன்பின் நிதின் படேலை பாஜக தலைவர் அமித் ஷா சமாதானப்படுத்தினார்.

இந்நிலையில் மற்றொரு அமைச்சர் புருஷோத்தம் சோலங்கி நேற்று அமைச்சரவைக் கூட்டத்தைப் புறக்கணித்து தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி உள்ளார். ஐந்து முறை எம்எல்ஏ.வான புருஷோத்தம் சோலங்கிக்கு, மீன்வளத் துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இவர் கோலி இனத்தைச் சேர்ந்தவர். இவருக்கு முக்கியத் துறைகள் ஒதுக்காததால், கோலி இனத்தைச் சேர்ந்த ஆதரவாளர்களும் பாஜக மேலிடத்துக்குக் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள் ளனர்.

இந்நிலையில், புருஷோத்தமின் சகோதரரும் முன்னாள் எம்எல்ஏ.வுமான ஹிரா சோலங்கி இல்லத்தில் கோலி இனத்தவர்கள் ஏராளமானோர் நேற்று கூடி பாஜக.வுக்கு எதிராக கோஷமிட்டனர். இதுகுறித்து புருஷோத்தம் கூறும்போது, ‘‘ஜூனியர்களுக்கு எல்லாம் பல துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. முதல்வர் விஜய் ரூபானி 12 துறைகளை தன்வசம் வைத்துக் கொண்டுள்ளார். எனக்கு மீன்வளத் துறை மட்டும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனக்கு இன்னும் சில துறைகள் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்று எனது கோலி இனத்தவர்கள் விரும்புகின்றனர். கோலி இனத் தலைவர்களை நான் அழைக்கவில்லை. அவர்களாக வந்து எனக்கு ஆதரவு அளிக்கிறார்கள். நீதி கிடைக்கும் என்று நம்புகிறோம்’’ என்றார்.– பிடிஐ

Source: The Hindu

English summary

Another Minister, dissatisfaction in Gujarat: ruling BJP Government trouble

In Gujarat, the Department assigned to disaffected Cabinet Ministers convened Purushottam Solanki,