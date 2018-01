3 மீனவர் உடல் அடையாளம் காணப்பட்டது: குமரி, தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்தவர்கள்

ஒக்கி புயலில் பலியான மேலும் 3 மீனவர்களின் உடல்கள் டிஎன்ஏ சோதனை மூலம் அடையாளம் காணப்பட்டன.

ஒக்கி புயலால் காணாமல்போன குமரி மீனவர்கள் லட்சத்தீவு மற்றும் பல்வேறு மாநிலங்களில் மீட்கப்பட்டனர். கேரள கடல் பகுதியில் கரை ஒதுங்கிய 48 மீனவர்களின் உடல்கள் திருவனந்தபுரம், கோழிக்கோடு, கொச்சி மருத்துவமனைகளில் வைக்கப்பட்டிருந்தன. இதில், 23 பேரின் உடல்கள் டிஎன்ஏ பரிசோதனை மூலம் அடையாளம் காணப்பட்டு உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.

கொச்சி, கோழிக்கோடு அரசு மருத்துவமனைகளில் வைக்கப்பட்டிருந்த உடல்களில், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் புதுக்கடையைச் சேர்ந்த ஆல்பின், இரவிபுத்தன்துறையைச் சேர்ந்த வில்பிரட், தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த கிங்ஸ்டன் ஆகியோரது உடல்கள் டிஎன்ஏ சோதனையில் நேற்று அடையாளம் காணப்பட்டன. வில்பிரட்டின் உடல் நேற்று சொந்த ஊர் கொண்டு வரப்பட்டது. குமரி மாவட்டத்தில் ஒக்கி புயலால் இறந்த மீனவர்களின் எண்ணிக்கை 10 பேராக உயர்ந்தது.

Source: The Hindu

3 fisherman was identified: the body belonged to Kanyakumari, thoothukudi

Three more were killed in the storm, repaired the fishermen’s bodies were identified through DNA testing.

Repaired the cyclone kanamala