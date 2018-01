கால்டாக்ஸிகளுக்கு அரசு கட்டணம் நிர்ணயிக்கக் கோரி: தொழிலாளர் சங்கங்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்; 500-க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்பு

கால்டாக்ஸிகளுக்கு அரசு கட்டணம் நிர்ணயம், சாலைப் பாதுகாப்பு சட்டத்திருத்த மசோதாவைக் கைவிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி சென்னை மாநகர மோட்டார் வாகன தொழிலாளர்கள் சங்கம் (சிஐடியு) உட்பட 5 சங்கங்கள் சார்பில் சேப்பாக்கம் அருகே நேற்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது. இதில், 500-க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.

அனுமதி பெறாமல் இயக்கம்

தமிழகத்தில் கால்டாக்ஸிகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. ஆனால், இன்னும் தமிழக அரசு விதிமுறையும், கட்டண முறையும் நிர்ணயிக்கவில்லை. இதனால், தொழிலாளர்களும், பொதுமக்களும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். மேலும், சில பன்னாட்டு தனியார் நிறுவனங்களும் தமிழக அரசின் அனுமதி பெறாமல் கால்டாக்ஸிகளை இயக்குவதால், உள்ளூர் தொழிலாளர்களுக்கு கடும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

எனவே, கால்டாக்ஸிகளுக்கு கட்டணம் நிர்ணயம், மாநில உரிமைகளைப் பறிக்கும் சாலைப் பாதுகாப்பு சட்டத்திருத்த மசோதாவை தடை செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தி சேப்பாக்கம் விருந்தினர் மாளிகை அருகே நேற்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது.

5 தொழிற்சங்கங்கள்

இதில், சென்னை மாநகர மோட்டார் வாகன தொழிலாளர்கள் சங்கம் (சிஐடியு), உரிமை குரல் உட்பட 5 தொழிற்சங்கங்களைச் சேர்ந்த 500-க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர். ஆர்ப்பாட்டத்தில், மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தொழிலாளர்கள் கோஷங்களை எழுப்பினர்.

ஆணையருடன் சந்திப்பு

சேப்பாக்கத்தில் இருந்து விருந்தினர் மாளிகை வழியாக பெல்ஸ் சாலைக்குச் செல்லும் சாலை திடீரென மூடப்பட்டது. இதனால், வாகன ஓட்டிகளும், பொதுமக்களும் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.

இதையடுத்து, சிஐடியு பொதுச்செயலாளர் ஆறுமுக நயினார் தலைமையில் நிர்வாகிகள் சிலர் போக்குவரத்து ஆணையர் தயானந்த் கட்டாரியாவை நேரில் சந்தித்து கோரிக்கை மனுவை அளித்துப் பேசினர்.

15 நாளில் புதிய விதிமுறைகள்

இதுதொடர்பாக ஆறுமுக நயினார் கூறியதாவது:

‘‘கால்டாக்ஸிகளுக்கு அரசே கட்டணம் நிர்ணயிக்க வேண்டும், இதற்காக புதிய விதிமுறைகளையும் அரசு வகுக்க வேண்டும்,

பன்னாட்டு தனியார் நிறுவனங்கள் மூலம் இயக்கப்படும் கால்டாக்ஸிகளை அரசின் கட்டுபாட்டில் கொண்டு வர வேண்டுமென வலிறுத்தினோம். இன்னும் 15 நாட்களில் கால்டாக்ஸிகளுக்கு புதிய விதிமுறைகள் வகுத்து வெளியிடப்படும் என ஆணையர் உறுதியளித்துள்ளார்.’’

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

