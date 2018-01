தேக்கம்பட்டியில் கோயில் யானைகளுக்கான புத்துணர்வு முகாம் தொடக்கம் : 23 கிராமங்களில் கருப்புக் கொடி காட்டி எதிர்ப்பு

கோவை : இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் உள்ள கோயில் யானைகளுக்கு ஆண்டு தோறும் 48 நாட்கள் புத்துணர்வு முகாம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. கோவை மாவட்டம் தேக்கம்பட்டி வனபத்திரகாளி அம்மன் கோயில் அருகே உள்ள பவானி ஆற்றங்கரையில் இன்று (4ம் தேதி) துவங்கி பிப். 20ம் தேதி வரை 48 நாட்கள் கோயில் யானைகளுக்கான புத்துணர்வு முகாம் நடக்கிறது. இந்த முகாமில், யானைகளுக்கு சத்தான இயற்கை, மூலிகை உணவுகள், ஆரோக்கியத்திற்கான குளியல் மற்றும் விளையாட்டு, மருத்துவம், உடற்பயிற்சி உள்ளிட்ட பயிற்சிகள் மூலம் புத்துணர்வு அளிக்கப்படுகிறது. தமிழகத்தில் இருந்து 26 கோயில் யானைகள், பாண்டிச்சேரியில் இருந்து 2 கோயில் யானைகள் மற்றும் தனியார் அமைப்பின் கீழ் பராமரிக்கப்படும் 5 யானைகள் என மொத்தம் 33 யானைகள் இந்த முகாமில் பங்கேற்கின்றனர்.அனைந்து யானைகள் பவானி ஆற்றில் புனித நீராடிவிட்டு,நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடத்தில வரிசையாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இன்று காலை 10 மணி அளவில் கோயில் யானைகளுக்கான புத்துணர்வு முகாம் தொடங்கியது . இந்நிலையில் தேக்கம்பட்டியில் காட்டு யானைகள் புகுந்துள்ளது.யானைகள் முகாமிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து 23 கிராமங்களில் கருப்புக் கொடி ஏற்றப்பட்டுள்ளது.தேக்கம்பட்டி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் விவசாயம் சார்ந்த தொழில்கள் தான் நடைபெற்று வருகிறது.நேற்று அந்த பகுதியில் இருக்கக் கூடிய ஒருங்கிணைந்த விவசாய சங்கத்தின் சார்பாக முகாம் நடக்கக் கூடாது என்று கணடன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுப்பட்டனர். இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் வளர்ப்பு கோயில் யானைகள் இங்கு வந்து முகாமிடும் பட்சத்திலே, காட்டு யானைகள் இந்த முகாமுக்குள் நுழைய முயன்றுள்ளன.அதனை வனத்துறையினர் கடுமையாக போராடி விரட்டியுள்ளனர். எனவே வருடத்திற்கு ஒருமுறை நடக்கும் இந்த முகாமினால் விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படுவதாகவும்,காட்டு யானைகள் வருகையால் அப்பாவி மக்கள் உயிரிழப்பதாகவும் விவசாய மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். இதனால் தான் கோயில் யானைகளுக்கான புத்துணர்வு முகாம் நடத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கருப்புக் கொடி ஏற்றி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

