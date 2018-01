தமிழ்நாடு முழுவதும் தினந்தோறும் 5 ஆயிரம் அரசு பஸ்கள் நிறுத்தம்

அரசு போக்குவரத்து கழகம் நஷ்டத்தில் இயங்குவதால் தமிழ்நாடு முழுவதும் தினந்தோறும் 5 ஆயிரம் அரசு பஸ்கள் நிறுத்தப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகங்களில் ஆண்டுக்கு ரு.3960 கோடி நஷ்டம் ஏற்படுவதால் பழைய பஸ்களுக்கு பதில் புதிய பஸ்களை வாங்க முடியாத சூழல் நிலவுகிறது. இதனால் தினமும் 5 ஆயிரம் பழைய பஸ்களை இயக்க முடியாமல் நிறுத்தி வைக்கின்றனர். தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு போக்குவரத்து கழகங்கள் நிர்வாக வசதிக்காக 8 மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது. இதில் மொத்தம் 22533 பஸ்கள் உள்ளன. 6 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஓடிய பஸ்களை கழித்து விட்டு புதிய பஸ்களை இயக்குவது வழக்கமான நடைமுறையில் இருந்து வந்தது. ஆனால் பல வருடமாக போக்குவரத்து கழகங்கள் நஷ்டத்தில் இயங்குவதால் கடன் சுமை அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது. இதனால் புதிய பஸ்களை வாங்க முடியாத நிலை உள்ளது. இதுகுறித்து போக்குவரத்து கழக தொழிற்சங்க நிர்வாகிகளிடம் கேட்டபோது அவர்கள் கூறியதாவது:- போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு தினமும் ரூ.25 கோடி வருமானம் வருகிறது. செலவு ரூ.34 கோடி ஆகிறது. இதில் தொழிலாளர்களின் சம்பளத்துக்கு மட்டும் 51.4 சதவீதம் செலவாகிறது. டீசல் செலவு 28.7 சதவீதம், இழப்பீடு 6.1 சதவீதம் என வருவாயை விட செலவு பல மடங்கு அதிகம் உள்ளது. நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.9 கோடி வரை நஷ்டம் ஏற்படுவதாக அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். நெல்லை, மதுரையில் மாதந்தோறும் ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் வழங்க கூட பணம் இல்லாமல் அதிகாரிகள் திணறுகிறார்கள். பஸ் மற்றும் டெப்போக்களை அடமானம் வைத்து வாங்கிய கடனை உரிய காலத்துக்குள் செலுத்தாததால் அதற்கு பல மடங்கு வட்டி கட்டுகின்றனர். இதனால் நிலைமை மேலும் மோசமடைந்து வருகிறது. இதனால் ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களுக்கு உடனடியாக முழு பணமும் கிடைப்பதில்லை. நிதி நெருக்கடி காரணமாக பஸ்களுக்கு உதிரிபாகங்கள் (ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்) உடனுக்குடன் வாங்காமல் இருப்பதை வைத்து சமாளித்து ஓட்ட சொல்கிறார்கள். இதனால் பல பஸ்கள் ஓட்டை உடைசலுடன் ஓடுகின்றன. அதையும் குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குதான் ஓட்ட முடிகிறது. அதன் பிறகு அந்த பஸ்களை டெப்போவில் ஓரம் கட்டி விடுகின்றனர். சில வழித்தடங்களில் கலெக்‌ஷன் குறைவாகவும் ஒருசில வழித்தடங்களில் அதிகமாகவும் கலெக்‌ஷன் உள்ளது. குறைவாக வசூலாகும் வழித்தடங்களில் 2 சர்வீஸ்களை திடீரென நிறுத்தி விடுகின்றனர். டீசல் நிரப்ப பணம் இல்லாத காரணம், பஸ்களை பராமரிக்க முடியாத நிலை, ஓட்டை உடைசல், காலாவதியான பஸ் என பல்வேறு காரணங்களால் தினமும் 5 ஆயிரம் சர்வீஸ்களில் பஸ்கள் நிறுத்தப்படுகின்றன. இதனால் பொது மக்கள் கடும் சிரமப்படுகின்றனர். பஸ் வரும், வரும் என 30 நிமிடத்துக்கும் மேலாக பயணிகள் காத்திருப்பதை பல இடங்களில் இப்போது காண முடிகிறது. சென்னையில் 3688 பஸ்கள் இயக்கப்படும் நிலையில் தினமும் 400 பஸ்களை திடீரென இயக்காமல் நிறுத்தி விடுகின்றனர். ஒவ்வொரு பஸ்சின் படிக்கட்டு கம்பிகளும் உடைந்து பயணிகளின் கால்களை பதம் பார்க்கின்றன. நிறைய பஸ்களில் படிக்கட்டு கதவுகளை கயிறு கட்டி வைத்துள்ளனர். பஸ் இறுக்கைகள் உடைந்து காணப்படுகின்றன. இவற்றை முழுமையாக சரி செய்ய முடியாத நிலையில்தான் போக்குவரத்து கழகங்கள் உள்ளன. பஸ்களை நிறுத்தினால் அதற்கான டீசல் மற்றும் பராமரிப்பு செலவு மிச்சம் ஆகும் என்பதால் பெரும்பாலான பஸ்களை சில சமயம் முன் அறிவிப்பின்றி நிறுத்தி விடுகின்றனர். இதுபற்றி உயர் அதிகாரி ஒருவரிடம் கேட்டதற்கு அவர் கூறியதாவது:- அண்டை மாநிலங்களில் நிதி நிலைமைக் கேற்ப அவ்வப்போது பஸ் கட்டணம் உயர்த்தப்படுகிறது. ஆனால் தமிழகத்தில் 2011-ல் முதல்- அமைச்சராக இருந்த ஜெயலலிதா பஸ் கட்டணத்தை உயர்த்தினார். அதன் பிறகு 7 ஆண்டுகளாகி விட்டது. இன்னும் பஸ் கட்டணம் மாற்றி அமைக்கப்படவில்லை. உயர்த்தப்படவில்லை. தற்போதுள்ள அரசியல் சூழ்நிலையில் பஸ் கட்டணத்தை உயர்த்தினால் ஆளும் கட்சிக்கு கடும் கெட்ட பெயர் ஏற்படும் என்பதால் பஸ் கட்டணத்தை உயர்த்த முடியாமல் உள்ளனர். இதனால்தான் போக்குவரத்து கழகங்கள் மேலும் மேலும் நஷ்டத்தை நோக்கி செல்கிறது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

