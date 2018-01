மும்பையில் தீ விபத்து: 2 குழந்தைகள் உட்பட 4 பேர் பலி

மும்பையில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் நள்ளிரவில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் இரண்டு குழந்தைகள் உட்பட 4 பேர் உயிரிழந்தனர்.

மும்பையின் அந்தேரி கிழக்கில் உள்ள மரோல் பகுதியில் மைமுனா என்ற குடியிருப்பு கட்டிடத்தில் நள்ளிரவு 2.00 மணியளவில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது. உடனடியாக தீயணைப்பு வாகனங்கள் வரவழைக்கப்பட்டு தீயை அணைக்கும் பணி நடந்தது. இன்று (வியாழன்) அதிகாலை 5.00 மணியளவில் தீ முற்றிலுமாக அணைக்கப்பட்டது.

இந்த தீ விபத்தில் இரண்டு குழந்தைகள், முதியவர் ஒருவர் உட்பட 4 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் 9 பேர் காயமடைந்தனர். அவர்கள் அனைவரும் அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். மின்கசிவு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது.

மும்பையில் கடந்தவாரம், கமலா மில்ஸ் வளாகத்தில் செயல்பட்டு வந்த 2 ஓட்டல்கள், மது விடுதிகளில் பயங்கர தீவிபத்து ஏற்பட்டு 14 பேர் இறந்தனர். மேலும் 55 பேர் காயமடைந்தனர். இந்த வளாகத்தில் சட்ட விதிகளை பின்பற்றாமல் கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டிருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது.

அந்த சோகம் அடங்குவதற்குள் மற்றொரு தீ விபத்து சம்பவமும் நடந்துள்ளது. ஒரே வாரத்தில் நடைபெற்றுள்ள இந்த 2-வது தீ விபத்து சம்பவம் அடுக்குமாடி குடியிருப்புவாசிகளை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

Mumbai fire kills 2 children including: 4

