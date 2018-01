குமரி: ஒகி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க புலியூர்க்குறிச்சியில் 100க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும் தேசிய பேரிடர் பாதித்த மாவட்டமாக அறிவிக்கவும் வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Ogi storm damage relief for farmers who request

Kumari: ogi storm victims to provide relief for farmers in more than 100 puliyurkurichi