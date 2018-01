தமிழகத்தில் இருந்து ஒருவர் பிரதமரானால் ஐ.நா.வில் இந்தி மொழியால் என்ன பயன்? – நாடாளுமன்றத்தில் சசி தரூர் சுவாரஸ்ய கேள்வி

ஐநாவின் அதிகாரபூர்வ மொழியாக இந்தி அங்கீகரிக்கப்படுவதால் எந்த பயனும் இல்லை, தமிழகத்தில் இருந்து ஒருவர் பிரதமரானால் அவரால் இந்தியில் பேசக்கூட முடியாது என, காங்கிரஸ் எம்.பி சசிதரூர் கூறினார்.

மக்களவையில், நேற்று ஐநாவின் அதிகாரபூர்வ மொழியாக இந்தியை ஏற்கச் செய்ய எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக விவாதம் நடந்தது. அப்போது வெளியுறவுதுறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் கலந்து கொண்டு பேசினார்.

அவர் பேசுகையில் ‘‘இதற்கான நடைமுறை மிக நீண்டது. மூன்றில் இரண்டு பங்கு உறுப்பினர்களின் ஆதரவு இருந்தால் மட்டுமே இந்த கோரிக்கை ஏற்றுக் கொள்ளப்படும். இதுமட்டுமின்றி, அதற்காக ஆகும் செலவை இந்தியா ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும். இதற்கு ஆண்டுக்கு 40 கோடி ரூபாய் வரை செலவாகும். 400 கோடி ரூபாயாக இருந்தாலும் நாம் ஏற்றுக் கொள்ளலாம். ஆனால் இந்தி மொழி பேசும் மற்ற நாடுகளும் இதற்கான செலவுத் தொகையை ஏற்க வேண்டும். மொரீஷியஸ் போன்ற நாடுகள் இதற்கு செலவு செய்ய தயங்குகின்றன. அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறோம்’’ எனக்கூறினார்.

அப்போது குறுக்கிட்ட கேரளாவைச் சேர்ந்த காங்கிரஸ் எம்.பி சசிதரூர் பேசியதாவது:

‘‘இந்தி என்பது நமது நாட்டின் தேசிய மொழி அல்ல. இது, அலுவல் மொழி கூட அல்ல என குஜராத் உயர் நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. இந்நிலையில், இவ்வளவு மெனக்கிட்டு ஐநாவின் அதிகாரபூர்வ மொழியாக இந்தியை ஏன் மாற்ற வேண்டும். இதனால் யாருக்கு என்ன பயன்?

அப்படி இந்தி அதிகாரபூர்வ மொழியாக ஆக்கப்பட்டால் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும், வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜூம் வேண்டுமானால் ஐநாவில் இந்தியில் பேசலாம். ஆனால் எதிர்காலத்தில் தமிழகம் அல்லது மேற்குவங்கத்தில் இருந்து ஒருவர் பிரதமரானால் அதற்கும் வாய்ப்பில்லை. அப்போது இந்தியை அதிகாரபூர்வ மொழியாக்கியதால் பயனில்லாமல் போகும்’’ எனக்கூறினார்.

எனினும் இதற்கு பதிலளித்த சுஷ்மா ஸ்வராஜ் “ஐநாவின் அதிகாரபூர்வ மொழியாக, இந்தி ஆக்கக்கப்பட்டால், அது தேசத்திற்கு கிடைத்த கவுரவம். இந்தியா மட்டுமின்றி, பிஜி, சுரினாம், மொரிஷியஸ், கயானா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் பேசப்படுகிறது” எனக்கூறினார்.

English summary

In Tamil Nadu, one of the Prime Minister, but from the UN, what if Hindi language? Interesting questions in Parliament-Shashi Tharoor

Hindi as the official language of the United Nations recognized due to no avail, since one of the prime timber in the State of Tamil Nadu