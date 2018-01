காஷ்மீருக்குள் ஊடுருவ முயன்ற தீவிரவாதி சுட்டுக்கொலை

அதிகாலை காஷ்மீருக்குள் ஊடுருவ முயன்ற பாகிஸ்தான் தீவிரவாதியை எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள் துப்பாக்கியால் சுட்டு வீழ்த்தினார்கள். #JammuKashmir

ஜம்மு: பாகிஸ்தான் ராணுவமும் தீவிரவாதிகளும் ஒன்றிணைந்து எல்லையில் மீண்டும் தாக்குதல்களை தீவிரப்படுத்த தொடங்கியுள்ளனர். தற்போது வட மாநிலங்களில் பனிப்பொழிவும், குளிரும் அதிகமாக உள்ளது. இதைப் பயன்படுத்தி பாகிஸ்தானில் பயிற்சி பெற்ற தீவிரவாதிகள் காஷ்மீர் மாநிலத்துக்குள் நுழைய முயற்சி செய்கிறார்கள். பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் எல்லையில் மட்டும் சுமார் 200 தீவிரவாதிகள் பயங்கர ஆயுதங்களுடன் ஊடுருவலுக்கு தயாராக இருப்பதாக உளவுத்துறை எச்சரித்துள்ளது. இதையடுத்து எல்லையில் இந்திய ராணுவ வீரர்களின் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் இன்று அதிகாலை காஷ்மீர் மாநிலம் ஆர்.எஸ்.புரா செக்டாரில் உள்ள ஆர்னியா பகுதிக்குள், பாகிஸ்தான் தீவிரவாதி ஒருவன் ஊடுருவ முயன்றான். எல்லை கடந்து வந்த அவனை இந்திய ராணுவ வீரர்கள் சரண் அடையும்படி எச்சரித்தனர். அந்த தீவிரவாதி அதை கண்டு கொள்ளாமல் தொடர்ந்து ஊடுருவி வந்தான். இதைத் தொடர்ந்து எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள் அந்த தீவிரவாதியை சரமாரியாக துப்பாக்கியால் சுட்டு வீழ்த்தினார்கள். அவன் பாகிஸ்தானை சேர்ந்தவன் என்பது உறுதிபடுத்தப்பட்டுள்ளது. அவனிடம் இருந்து ஏராளமான ஆயுதங்கள், வெடி பொருட்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இந்த தீவிரவாதி லஷ்கர் இ தொய்பா இயக்கத்தை சேர்ந்தவன் என்று தெரிய வந்துள்ளது. #JammuKashmir #tamilnews

English summary

Kashmir militants killed trying to penetrate

