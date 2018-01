ஐ.வி.ஆர். மூலம் மொபைல் சிம் – ஆதார் இணைப்பது எப்படியா?

மொபைல் சிம் கார்டுடன் ஆதார் எண் இணைக்கும் வழிமுறை முன்பு இருந்ததை விட எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளது. இதை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பதை தொடர்ந்து பார்ப்போம்.

புதுடெல்லி: இந்தியாவில் மொபைல் போன் நம்பருடன் ஆதார் எண் இணைக்கும் வழிமுறைகள் முன்பு இருந்ததை விட எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து நெட்வொர்க் பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்களும், கட்டுப்பாட்டு அறையை தொடர்பு கொண்டு தங்களது சிம் கார்டு நம்பருடன் ஆதாரை இணைத்து கொள்ளலாம். நாடு முழுக்க வாடிக்கையாளர்கள் ஆஃப்லைன் ஸ்டோர்களில் நீண்ட நேரம் காத்திருந்து கைவிரல் ரேகையை வைத்து மொபைல் நம்பருடன் ஆதாரை இணைத்து வந்தனர். அந்த வகையில் வாடிக்கையாளர்கள் இனி அவர்கள் இருக்கும் இடத்தில் இருந்த படியே IVR சேவையை பயன்படுத்தி வழிமுறையை செய்யலாம். இந்தியா முழுக்க மொபைல் போன் பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது சிம் கார்டுடன் ஆதாரை இணைக்க பிப்ரவரி 6-ம் தேதி வரை காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆதாருடன் மொபைல் நம்பரை இணைப்பது எப்படி? ஏர்டெல், ஐடியா, ஜியோ வோடபோன், அல்லது மற்ற நெட்வொர்க் பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்கள் வழிமுறையை துவங்கு்ம முன் கையில் ஆதார் எண் வைத்திருக்க வேண்டும். மத்திய அரசு சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இலவச எண் 15456 தொடர்பு கொண்டு IVR வழிமுறைகளை பின்பற்றி, ஆதாருடன் மொபைல் நம்பரை இணைத்து கொள்ளலாம். – மொபைல் போனில் இருந்து 14546 என்ற எண் டையல் செய்ததும், முதலில் இந்திய குடிமகனா அல்லது NRI என்பதை தேர்வு செய்ய வேண்டும். அடுத்து ஆதாருடன் இணைக்க எண் 1-ஐ அழுத்த வேண்டும். – இதை தொடர்ந்து அதார் எண் பதிவு செய்து எண் 1-ஐ அழுத்தி உறுதி செய்ய வேண்டும். – அதார் எண் பதிவு செய்ததும் உங்களது மொபைல் எண்ணிற்கு ஒரு முறை பயன்படுத்தக் கூடிய கடவுச்சொல் (OTP) அனுப்பப்படும். இனி உங்களது மொபைல் நம்பரை பதிவு செய்ய வேண்டும். – இனி உங்களது பெயர், புகைப்படம், பிறந்த தேதி உள்ளிட்ட தகவல்களை UIDAI தளத்தில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்க குறிப்பிட்ட டெலிகாம் ஆப்பரேட்டருக்கு அனுமதியளிக்க வேண்டும். – இனி உங்களது மொபைல் போன் நம்பரின் கடைசி நான்கு எண்களை IVR தெரிவிக்கும். நீங்கள் முன்பு வழங்கிய மொபைல் எண் சரியாதாக இருப்பின் உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட ஒருமுறை பயன்படுத்தக்கூடிய கடவுச்சொல் பதிவு செய்ய வேண்டும். – ஆதார் – மொபைல் நம்பர் இணைக்கும் வழிமுறையை முடிக்க எண் 1-ஐ அழுத்த வேண்டும். – உங்களிடம் மற்றொரு மொபைல் எண் இருப்பின் எண் 2-ஐ அழுத்தி அதனையும் IVR முறையில் இணைக்க முடியும். இவ்வாறு செய்யும் போது மற்றொரு மொபைல் நம்பரையும் வைத்திருக்க வேண்டும். – ஆதாருடன் மொபைல் நம்பரை இணைக்க உங்களுக்கு அனுப்பப்படும் ஒருமுறை பயன்படுத்தக்கூடிய கடவுச்சொல், உங்களுக்கு அனுப்பிய நொடி முதல் 30 நிமிடங்களுக்கு செல்லுபடியாகும். – கார்பரேட் திட்டங்களை பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்கள் இந்த வழிமுறையை பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இதுவரை ஏர்டெல், ஐடியா மற்றும் வோடபோன் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் இந்த சேவையை இயக்க துவங்கியுள்ளன. ஜியோ ஏற்கனவே ஆதார் எண் கொண்டே சிம் கார்டுகளை ஆக்டிவேட் செய்து வருகிறது. இதனால் ஜியோ வாடிக்கையாளர்கள் மீண்டும் இந்த வழிமுறையை பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆதார் சென்ட்ரல் நம்பர் என்பதால் ஏர்டெல் மற்றும் வோடபோன் வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது மொபைல் நம்பருடன் ஆதாரை எந்த வட்டாரத்தில் வாங்கியிருந்தாலும் இணைக்க முடியும். எனினும் ஐடியா செல்லுலார் ட்விட்டரில் வெளியிட்டிருக்கும் தகவல்களில் மொபைல் நம்பர் பெறப்பட்ட வட்டாரத்திலேயே ஆதார் நம்பரை பெற்றிருக்க வேண்டும். ஐ.வி.ஆர். வழிமுறை குறித்து ஏர்செல் சார்பில் எவ்வித தகவலும் வெளியிடப்படவில்லை. இதனால் வாடிக்கையாளர்கள் ஆஃப்லைன் ஸ்டோர்களுக்கு சென்று ஆதாருடன் மொபைல் நம்பரை பதிவு செய்ய வேண்டும். கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் டெலிகாம் ஆப்பரேட்டர்கள் வலைத்தளம் மூலமாக ஆதார் மற்றும் மொபைல் நம்பருடன் இணைக்க முடியும் என கூறப்பட்டது. எனினும் இந்த சேவையை வழங்கும் வலைத்தளங்கள் இதுவரை அமைக்கப்படவே இல்லை. இதுவரை…

