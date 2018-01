சானமாவு வனப்பகுதிக்கு மீண்டும் வந்த 18 யானைகள் : விவசாயிகள் கவலை

ஓசூர்: ஓசூர் அடுத்த சானமாவு வனப்பகுதிக்கு நேற்று முன்தினம் இரவு 18 யானைகள் வந்தன. இதனால் சானமாவு வனப்பகுதியில் முகாமிட்டு உள்ள யானைகளின் எண்ணிக்கை 30 ஆக உயர்ந்துள்ளது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அடுத்த சானமாவு வனப்பகுதியில் முகாமிட்டுள்ள 12 யானைகள், கோனேரிப்பள்ளி,போடூர், ராமாபுரம் உள்ளிட்ட பகுதியில் விவசாய நிலத்திற்குள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருகின்றன. நேற்று முன்தினம், இந்த 12 யானைகள் ஆலியாளம், கோபசந்திரம், போடூர் ஆகிய பகுதியில் விவசாய நிலத்தில் புகுந்து தக்காளி மற்றும் முட்டைகோஸ் பயிர்களை நாசம் செய்தன. நேற்று அதிகாலை ஓசூர் சானமாவு வனப்பகுதிக்கு, தேன்கனிக்கோட்டையில் இருந்து மீண்டும் 18 யானைகள் வந்தன. இவை ஏற்கனவே இங்குள்ள 12 யானைகளுடன் சேர்ந்துகொண்டன. இதனால் ஓசூர் வனப்பகுதியில் யானைகள் எண்ணிக்கை 30 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

ஏற்கனவே, முகாமிட்டுள்ள 12 யானைகள் விவசாய நிலங்களுக்குள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருவதால் கவலையடைந்த விவசாயிகள், தற்போது யானைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதால் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். இந்த 30 யானைகளையும் ஒன்றிணைத்து, தேன்கனிக்கோட்டை வனப்பகுதிக்கு விரட்ட வனத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், யானைகளால் சேதமடைந்த பயிர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதனிடையே, சானமாவு வனப்பகுதியில் 30 யானைகள் முகாமிட்டு உள்ளதால் விவசாயிகள், வனப்பகுதியை ஒட்டிய பகுதிகளுக்கு கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்கு ஓட்டிச்செல்ல வேண்டாம் எனவும், வனப்பகுதியில் மற்றும் கிராமங்களில் இரவு நேரத்தில் தனியாக நடமாட வேண்டாம் என வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Returning to 18 sanamavu forest elephants: farmers worried

Hosur sanamavu: the day before yesterday night to 18 next hosur forest elephants. So sanamavu in forest