கேஆர்பி அணை பாசன பகுதியில் இரண்டாம் போக நெல் சாகுபடி தொடக்கம்

கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி அணையின் மூலம் பாசன வசதியை பெறும் பகுதிகளில், விவசாயிகள் இரண்டாம் போக நெல் சாகுபடி பணியை தொடங்கி உள்ளனர். கிருஷ்ணகிரி அணையின் மூலம் பெரியமுத்தூர், திம்மாபுரம், பையூர், காவேரிப்பட்டணம், ஜனபர்அள்ளி உள்ளிட்ட 16 பஞ்சாயத்துகளில் 9,012 ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதியை பெறுகிறது. முதல் போக சாகுபடி முடிந்த நிலையில், விவசாயிகள் இரண்டாம் போக சாகுபடிக்கு தயாரான போது, கடந்த நவம்பர் மாதம் 29ம் தேதி அணையின் முதல் மதகு உடைந்து, 1.40 டிஎம்சி தண்ணீர் தென்பெண்ணை ஆற்றில் வெளியேற்றப்பட்டது. ஒரு மாதத்துக்கு பின் புதிய மதகு அமைத்து, தற்போது மீண்டும் அணையில் தண்ணீரை தேக்கும் பணியில் பொதுப்பணித்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர். அதன்படி, நேற்று காலை நிலவரப்படி அணையில் 37.35 அடி தண்ணீர் உள்ளது. அணைக்கு 274 கன அடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதனிடையே கிருஷ்ணகிரி அணை பாசன பகுதியில், இரண்டாம் போக நெல் சாகுபடி செய்ய நாற்று விட்ட விவசாயிகள், அரைகுறை மனதுடன், நெல் சாகுபடிக்கு தண்ணீர் அணையில் இருந்து திறந்து விடுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையில், உழவு செய்து, நெல் நடவு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மாவட்டத்தில் 100 நாள் வேலை திட்டத்தால் விவசாய வேலைக்கு ஆட்கள் வருவது குறைந்துவிட்டது. இதையடுத்து விவசாயிகள் தங்கள் உறவினர்களை அழைத்து வந்து நெல் நாற்று நடவு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறுகையில், ‘விவசாய பணிக்கு, தற்போது கூலி ஆட்கள் கிடைப்பதில்லை. எனவே, பக்கத்து நிலத்தை சேர்ந்த, எங்களது உறவினர்களை அழைத்து வந்து நெல் நாற்று நடவு செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளோம். எங்கள் வயலில் நடவு முடிந்தவுடன், அவர்களது வயலுக்கு நாங்கள் சென்று விடுவோம். இதற்காக கூலி வாங்குவதில்லை’ என்றனர்.

Source: Dinakaran

