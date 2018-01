அவனியாபுரம் நடக்க உள்ள ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டிக்கான முகூர்த்தக் கால் ஊன்றும் நிகழ்ச்சி

மதுரை: மதுரை அவனியாபுரம் பகுதியில் வரும் 14ம் தேதி நடைபெறவுள்ள ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டிக்கான முகூர்த்தக் கால் ஊன்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சியை கண்டுகளித்தனர். பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி தமிழர்களின் வீரவிளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டு இந்த ஆண்டு வழக்கம்போல் நடத்தப்படுகிறது.ஜல்லிக்கட்டு நிகழ்ச்சிகளில் கடைபிடிக்க வேண்டிய நெறிமுறைகள், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் நேற்று மதுரை மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

