ஒகேனக்கல் வனப்பகுதியில் யானைகள் ஊருக்குள் நுழைவதை தடுக்க அகழி அமைக்கும் பணி தீவிரம்

பென்னாகரம்: ஒகேனக்கல் வனப்பகுதியையொட்டிய கிராமங்களுக்குள், யானைகள் நுழைவதை தடுக்கும் வகையில், 10 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு அகழி அமைக்கும் பணியை, வனத்துறையினர் தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர். தமிழககர்நாடக எல்லையில் உள்ள ஒகேனக்கல் வனப்பகுதியில் யானைகள், மான், சிறுத்தை உள்ளிட்ட விலங்குகள் அதிகம் உள்ளன. கர்நாடக வனத்தில் இருந்து வெளியேறும் யானைகள், ஓசூர் சானமாவு, தேன்கனிக்கோட்டை, அஞ்செட்டி வழியாக ஒகேனக்கல் பகுதிக்கு வருகின்றன. கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன், ஒகேனக்கல் மசக்கல் காப்புக்காட்டில் நுழைந்த யானை கூட்டம், அருகில் உள்ள முதுகம்பட்டி, கருங்கல்மேடு, பட்டகாரன்கொட்டாய், மேலக்காரன்கொட்டாய் உள்ளிட்ட கிராமங்களுக்குள் புகுந்து குடியிருப்புகளையும், பயிர்களையும் சேதப்படுத்தின. மிகுந்த போராட்டத்திற்கு பின், யானைகளை வனத்துறையினர் அங்கிருந்து விரட்டினர். தற்போது தேன்கனிக்கோட்டையில் இருந்து வெளியேறும் யானைகள், ஒகேனக்கல் பகுதியில் சுற்றித்திரிவதாக மாவட்ட வனத்துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது. அவை ஊருக்குள் நுழைந்து விட்டால், பொதுமக்களுக்கு பெரிய அச்சுறுத்தலாகி விடும் என்பதால், தடுப்பு நடவடிக்கைக்கான பணிகளை வனத்துறையினர் மேற்கொண்டுள்ளனர். அதன்படி, மாவட்ட வன அலுவலர் திருமால் உத்தரவின்பேரில், மசக்கல் காப்புக்காட்டை சுற்றி 10 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு, 8 அடி ஆழத்திற்கு அகழி அமைக்கும் பணி, பென்னாகரம் வனசரகர் குணசேகரன் தலைமையில் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. ஒகேனக்கல்லை போன்று சானமாவு, தேன்கனிக்கோட்டை, அஞ்செட்டி பகுதிகளிலும் யானைகள் ஊருக்குள் புகாதவாறு தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Hogenakkal in forest elephants from entering the town to prevent the trench work intensity

Pennagaram: hogenakkal forest area adjacent to the villages, in order to prevent elephants from entering, 10 kms.