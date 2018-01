பஹ்ரைன் செல்லும் ராகுல் காந்தி; வெளிநாடுவாழ் இந்தியர்களிடையே உரையாற்றுகிறார்

காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ராகுல் காந்தி அடுத்த வாரம் பஹ்ரைன் சென்று, அங்குள்ள வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களிடையே உரையாற்றுகிறார்.

காங்கிரஸ் தலைவரான பிறகு அவர் செல்லும் முதல் வெளிநாட்டுச் சுற்றுப்பயணம் இது. அங்கே பஹ்ரைன் பிரதமரை அவர் சந்தித்துப் பேசுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதுகுறித்து காங்கிரஸ் கட்சி வட்டாரத்தில் கூறும்போது, ”ஜனவரி 7-ம் தேதி பஹ்ரைன் செல்லும் ராகுல் காந்தி, ஜனவரி 8-ம் தேதி, இந்தியர்களிடையே உரையாற்றுகிறார்.

அதேபோல 9-ம் தேதி அவர் நாடு திரும்புவார் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். இந்தியர்களின் அழைப்புக்கிணங்க அங்கே செல்கிறார் ராகுல் காந்தி.

அத்துடன் பிரதமர் காலிஃபா பின் சல்மான் காலிஃபா மற்றும் அரச குடும்பத்தினரை ராகுல் சந்திக்கக் கூடும். அதேபோல துபாய் வாழ் இந்தியர்களின் மத்தியிலும் அவர் பேசுவதாக இருந்தது. ஆனால் அந்த நிகழ்வு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக புத்தாண்டை ஒட்டி, தாய் சோனியா காந்தியுடன் ராகுல் காந்தி கோவா சென்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: The Hindu

English summary

Rahul Gandhi goes to Bahrain; Speaking of overseas Indians

Leader of the Congress Party, Rahul Gandhi went to Bahrain next week among NRIS