சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் பெயர் மீண்டும் மாற்றம்: திருவாங்கூர் தேவசம் போர்டு முடிவு

சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலின் பெயரை மீண்டும் ‘ஸ்ரீ தர்ம சாஸ்தா கோயில்’ என மாற்றுவதற்கு திருவாங்கூர் தேவசம் போர்டு முடிவு செய்துள்ளது.

கேரள மாநிலம் சபரிமலையில் உள்ள ஐயப்பன் கோயில், ‘ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா கோயில்’ என அதிகாரபூர்வமாக அழைக்கப்பட்டு வந்தது. கேரளாவில் இதே பெயரில் உள்ள கோயில்களில் அனைத்து வயது பெண்களும் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். சபரிமலையில் 10 – 50 வயது வரை உடைய பெண்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.

சபரிமலையில் அனைத்து வயது பெண்களையும் அனுமதிக்க கோரும் வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற போது, இது சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. இதையடுத்து, கேரளாவில் முன்பு ஆட்சியில் இருந்து காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி அரசு, சபரிமலை கோயில் பெயரை ‘‘சபரிமலை ஐயப்ப சுவாமி கோயில்’’ என பெயர் மாற்றம் செய்தது.

இந்நிலையில் சபரிமலை கோயில் பெயரை மீண்டும் மாற்றம் செய்ய, தற்போதைய இடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணி அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

இதுகுறித்து திருவாங்கூர் தேசம் போர்டு தலைவர் பத்மகுமார் கூறுகையில் ‘‘‘முந்தைய அரசு, சபரிமலை கோயிலின் பெயரை மாற்றியதற்கு பொதுமக்களிடம் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. பக்தர்கள் பலர் ஆட்சேபனை தெரிவித்தனர். இதனால் சபரிமலை கோயிலுக்கு மீண்டும் பழைய பெயரான ‘‘ஸ்ரீ சபரிமலை தர்ம சாஸ்தா கோயில்’’ என மாற்றம் செய்ய முடிவு செய்துள்ளோம்’’ எனக் கூறினார்.

Source: The Hindu

English summary

Sabarimala temple name change: Travancore devaswom decision

Name of the Sabarimala temple, Sri Dharma sastha Temple again ‘ to change ‘ Travancore devaswom