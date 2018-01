செங்கல்சூளைகளில் பணியாற்ற நெல்லை வந்த வடமாநில தொழிலாளர்கள் : ஏஜென்ட்கள் மூலம் உடனடி ஆட்கள் தேர்வு

நெல்லை: நெல்லை, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் உள்ள செங்கல்சூளைகளில் பணியாற்றும் வகையில் வடமாநில தொழிலாளர்கள் 500 பேர் நேற்று ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸ் மூலம் குடும்பத்தோடு நெல்லை வந்தனர்.தமிழகத்தில் கட்டுமான பணிகள் மற்றும் செங்கல்சூளை வேலைகளுக்கு ஆட்கள் கிடைப்பது குதிரை கொம்பாகிவிட்டது. அப்படியே கிடைத்தாலும் அவர்களுக்கு தினசரி கூலி ரூ.600 வரை கொடுக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. இதனால் வட மாநில தொழிலாளர்களை வரவழைத்து செங்கல்சூளை பணிகளில் ஈடுபடுத்தி வருகின்றனர். அவர்களுக்கு குறைந்த கூலியும் சாப்பாடும் கொடுத்தால் போதும். தென்மாவட்டங்களில் வடஇந்திய தொழிலாளர்களுக்கு எப்போதும் கிராக்கி உண்டு. குறிப்பாக கட்டிட வேலைக்கு அவர்களையே அதிகளவில் பயன்படுத்துகின்றனர். தமிழகத்தை பொறுத்தவரை பீகார், ராஜஸ்தான், ஒரிசா, மேற்கு வங்காளம், அசாம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநில தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். நெல்லை, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் செங்கல் சூளை அதிபர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் அவர்களுக்கு முன்கூட்டியே பணத்தை கொடுத்து வேலைக்கு அமர்த்துகின்றனர். தினசரி கூலி அடிப்படையிலும் வேலைக்கு அழைத்து வருகின்றனர். நெல்லை மாவட்டத்தில் சுரண்டை, பத்தமடை, மேலச்செவல், பிராஞ்சேரி, களக்காடு, மீனவன்குளம், சிங்கிகுளம், கடையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் செங்கல் சூளைகள் உள்ளன. இவற்றில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வடமாநில தொழிலாளர்கள் வேலை செய்வது வழக்கம். இவ்வாண்டும் வடமாநில தொழிலாளர்கள் ஹவுரா மற்றும் ஹபா எக்ஸ்பிரஸ்கள் மூலம் கடந்த 2 வாரமாக குடும்பம் குடும்பமாக வேலைக்கு வந்த வண்ணம் உள்ளனர். நேற்று காலை கொல்கத்தாவை சேர்ந்த 500 பேர் குடும்பத்துடன் ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மூலம் நெல்லை வந்தனர். அவர்களை சம்பந்தப்பட்ட ஏஜன்ட்கள், ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட சூளைகளுக்கு வாகனங் களில் அழைத்துச் சென்றனர். நெல்லை மாவட்டத்தில் சுரண்டை, பத்தமடை, மேலச்செவல், பிராஞ்சேரி, களக்காடு, மீனவன்குளம், சிங்கிகுளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் செங்கல் சூளைகளுக்கும், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஸ்ரீவைகுண்டம், வல்லநாடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள செங்கல்சூளை வேலைக்காக இவர்கள் அழைத்து வரப்பட்டதாக தெரிகிறது. இவற்றில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் 6 மாத காலத்திற்கு வடமாநில தொழிலாளர்கள் வேலை செய்வது வழக்கம். ஒப்பந்தம் செய்யப்படாதவர்களை தினக்கூலி அடிப்படையில் ஏஜென்ட்கள் அழைத்து சென்றனர். தற்போது மழை காலம் முடிந்ததால் வடமாநில தொழிலாளர்கள் சூளைகளில் குறைந்தது 6 மாதம் தங்கியிருந்து வேலை செய்வர். அதன்பிறகு சொந்த ஊருக்கு சென்று விடுவர். ஒப்பந்தம் இல்லாமல் வேலை செய்பவர்களுக்கு தினசரி கூலியாக ரூ.300 வரையும், இலவசமாக அரிசியும் வழங்கப்பட உள்ளது. ஆயிரம் செங்கல்களுக்கு ரூ.700 என உழைப்பின் அடிப்படையிலும் கூலி வழங்கப்படும் என செங்கல் சூளை ஊழியர்கள் தெரிவித்தனர். ஆதார் அவசியம் செங்கல் சூளைகளில் பணியாற்ற வரும் வடமாநில தொழிலாளர்களுக்கு தற்போது ஆதார் அவசியம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. நேற்று வாகனத்தில் ஏறும்போதே சில தொழிலாளர்களிடம் ஆதார் அட்டை ஜெராக்ஸ் காப்பிகளை பெற்றுக் கொண்டனர். மேலும் வாக்காளர் அடையாள அட்டை உள்ளிட்ட ஆவணங்களும் அவர்களிடம் பெறப்படும் என ஏஜென்டுகள் தெரிவித்தனர். செங்கல்சூளைகளுக்கு போலீசார் ஆய்வுக்கு செல்லும்போது உரிய ஆவணங்களை ஒப்படைக்க உள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

