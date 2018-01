வேலூர் மாநகராட்சியில் குப்பைகளை தரம் பிரிக்க ரூ.45 லட்சம் செலவில் 3 நவீன இயந்திரங்கள்

வேலூர்: வேலூர் மாநகராட்சியில் குப்பைகளை தரம் பிரித்து அகற்ற முதற்கட்டமாக ரூ.45 லட்சம் செலவில் 3 நவீன இயந்திரங்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

வேலூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 60 வார்டுகளில் இருந்து நாள்தோறும் 100 மெட்ரிக் டன் குப்பைகள் கையாளப்படுகிறது. இவ்வாறு சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள் லாரிகள் மூலம் வேலூர் சதுப்பேரியில் உள்ள குப்பைக் கிடங்கில் கொட்டப்பட்டது. இதனிடையே குப்பைகளைக் கையாளுவதில் ஏற்பட்ட குளறுபடியால் பல ஆயிரம் டன் பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் மலை போல் குவிந்தது. மக்கும் தன்மையற்ற பிளாஸ்டிக் கழிவுகளில் இருந்து வெளியேறிய ரசாயன நீர் நிலத்தடி நீரை மாசுபடுத்தியது. இதனால் அப்பகுதி மக்கள் பல்வேறு உடல் உபாதைகளால் அவதிபட்டனர். மாநகராட்சியின் மெத்தனத்தை கண்டித்து பொதுமக்கள் குப்பைகள் கொட்ட எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மேலும் பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் சதுப்பேரியில் குப்பை கொட்ட நிரந்தர தடை விதித்தனர். மேலும், மாற்றும் இடம் அமைத்து திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தை விரிவுபடுத்துமாறு உத்தரவிட்டனர். இதனிடையே மாநகராட்சியில் கடந்த ஆண்டு திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இரண்டு வார்டுகளுக்கு ஒரு திடக்கழிவு மேலாண்மை கிடங்கு அமைத்து குப்பைகள் தரம் பிரிக்கப்பட்டது. மக்கும் குப்பைகள் உரம் தயாரிக்கவும், மக்காத பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் தார் சாலை அமைக்கவும் பயன்படுத்தப்பட்டது. இயற்கை உரம் மூட்டைகள் பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. குப்பைகள் தரம் பிரித்து அகற்றும் பணிகளை விரைந்து மேற்கொள்ளும் வகையில் ரூ.7 கோடி மதிப்பில் 27 திடக்கழிவு மேலாண்மை கிடங்கு அமைக்கும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடந்து வருகிறது. கோவையில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் ரூ.15 லட்சம் மதிப்புள்ள 27 நவீன தரம் பிரிக்கும் இயந்திரங்கள் வாங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. முதற்கட்டமாக ரூ.45 லட்சம் மதிப்புள்ள 3 நவீன இயந்திரங்கள் வாங்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறுகையில், சித்தேரி, அரியூர், கோட்டை சுற்றுச்சாலை உட்பட 3 இடங்களில் உள்ள திடக்கழிவு மேலாண்மை கிடங்குகளில் குப்பை தரம் பிரிக்கும் இயந்திரங்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. கன்வேயர் பெல்ட் மூலம் மக்கும், மக்காத குப்பைகள் எளிதாக தரம் பிரித்து உடனடியாக அகற்றப்படும். இதன்மூலம் கூடுதலாக 30 டன் குப்பைகள் தரம் பிரிக்கப்படும்’ என்றனர்.

Source: Dinakaran

Vellore Corporation in the garbage at a cost of RS.45 lakh grading 3 modern machines

