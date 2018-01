ஜெ., பாதுகாப்பு அதிகாரி பெருமாள் சாமிக்கு விசாரணை ஆணையம் சம்மன்

தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் பாதுகாப்பு அதிகாரியாக இருந்த பெருமாள் சாமிக்கு விசாரணை ஆணையம் சம்மன் அனுப்பியுள்ளது.

தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா கடந்த ஆண்டு செப்.22 உடல் நலக்குறைவால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு 75 நாட்கள் சிகிச்சைக்கு பின் டிச.5 அன்று மரணமடைந்தார். அவரது மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாக அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்த ஓபிஎஸ், ஜெ.தீபா உள்ளிட்டோர் சந்தேகம் எழுப்பினர். திமுக செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினும் சந்தேகம் எழுப்பி இருந்தார்.

இந்நிலையில் அதிமுகவில் இணைவதற்கு விசாரணை ஆணையத்தை கோரிக்கையாக ஓபிஎஸ் வைத்தார். இதையடுத்து ஜெயலலிதா மறைவு குறித்து விசாரணை ஆணையம் அமைக்க எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டார். ஒரு நபர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு ஓய்வு நீதிபதி ஆறுமுகசாமி விசாரித்து வருகிறார்.

இந்த ஆணையத்தில் இதுவரை பல்வேறு முக்கியப் பிரமுகர்களும் ஆஜராகியுள்ளனர். இந்த ஆணையத்தில் இதுவரை 120 பேர் புகார் மனுக்களை அளித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், ஜெயலலிதாவின் பாதுகாப்பு அதிகாரியாக இருந்த பெருமாள் சாமிக்கு விசாரணை ஆணையம் சம்மன் அனுப்பியுள்ளது. வரும் 10-ம் தேதி (ஜனவரி 10) அன்று ஆணையத்தில் நேரில் ஆஜராகும்படி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

மருத்துவர் சத்யபாமா ஆஜர்:

அப்போலோ மருத்துவமனையின் மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் மருத்துவர் சத்யபாமா இன்று (வியாழக்கிழமை) நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார். அப்போலோ மருத்துவமனை சார்பில் முதல் நபராக மருத்துவக் கண்காணிப்பாளர் சத்யபாமா ஆஜராகியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: The Hindu

