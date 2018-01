வெங்களூரில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை : கதிர் தள்ளிய நிலையில் சம்பா பயிர் கருகியது

திருமயம்: தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் வெங்களூர் பகுதியில் கதிர் தள்ளிய நிலையில் சம்பா பயிர்கள் கருகியது. எனவே அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து கருகிய பயிர்களுக்கு கூடுதல் காப்பீட்டுத்தொகை வழங்க வேண்டுமென விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். திருமயம் அருகே உள்ள வெங்களூர் பகுதி விவசாயிகள், கடந்த 3 மாதத்துக்கு முன் பருவமழையை நம்பி வவனியா வயிலில் சம்பா நெல் விதைப்பு செய்திருந்தனர். நெல் விதைப்பு செய்த நாளிலிருந்து மழை பெய்யாததால் பயிர்கள் கருக துவங்கியது. இதனால் விவசாயிகள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகினர். இந்நிலையில் அப்பகுதியில் 2 நாட்கள் மழை பெய்தது. எனவே கருகிய நிலையில் இருந்த பயிர்கள் மீண்டும் வளர ஆரம்பித்தது. இதனால் விவசாயிகள், பயிர் வளருவதற்கு தேவையான பயிர் ஊடுப்பொருட்களை இட்டனர். இதனால் சம்பா பயிர்கள் வளர்ந்து கதிர் வைக்க துவங்கியது. இந்நிலையில் தொடர்ந்து மழை பெய்யாததால் பாசன கண்மாய் வறண்டு பாசனத்துக்கு போதுமான தண்ணீர் கிடைக்காமல் கதிர் தள்ளிய நிலையில் இருந்த சம்பா பயிர்கள் மீண்டும் கருகியது. எனவே வெங்களூர் வவனியா வயிலுக்கு சென்று அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து கதிர் தள்ளிய நிலையில் கருகிய சம்பா பயிர்களுக்கு கூடுதல் பயிர் காப்பீட்டுத்தொகை வழங்க வேண்டுமென விவசாயிகள்

கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். கந்தர்வகோட்டை: கந்தர்வகோட்டை தாலுகாவில் 100க்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் சம்பா சாகுபடியை விவசாயிகள் செய்திருந்தனர். பயிர் முளைத்து வரும் நேரத்தில் போதிய மழை பெய்யாததால் பயிர்கள் முழுமைபெறாமல் பதராகியது. மழை பெய்யாததால் கந்தர்வகோட்டை, பழைய கந்தர்வகோட்டை, மெய்குடிபட்டி, சோழகம்பட்டி, முதுகுளம், பிசானத்தூர், காட்டுநாவல், மட்டாங்கால் போன்ற பகுதிகளில் முழுவதும் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பயிர்கள் பதராகி போனதால் தங்களது கால்நடைகளுக்கு தீவனமாக நெற்பயிர்களை போட்டு வருகின்றனர். மேலும் தங்களது கால்நடைகளை வயலில் விட்டு மேயவிடுகின்றனர். எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுத்து விவசாயம் செழிக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும். மழை பெய்யாததால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

