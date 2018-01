கும்பகோணம் பொற்றாமரை குளத்தில் 2 ஆண்டிற்கு பிறகு காவிரி நீர் நிரம்பியது

கும்பகோணம்: கும்பகோணம் பொற்றாமரை குளத்தில் இரண்டாண்டிற்கு பிறகு காவிரி நீர் நிரம்பியது. காவிரி ஆற்றில் கரையில் ஆழ்குழாய் அமைத்து நிரந்தரமாக தண்ணீர் நிறுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கும்பகோணத்தில் உள்ள பொற்றாமரை குளம் சாரங்கபாணி சுவாமி கோயிலுக்கு சொந்தமானதாகும். இந்த பொற்றாமரை குளத்தில்தான் தாமரை மலரில் மகாலட்சுமியான கோமளவல்லி தாயார் தவமிருந்து சாரங்கபாணியை அடைந்தார் என்பது புராண வரலாறு.

இந்த குளத்தில் தண்ணீர் குறையாமல் இருப்பதற்காகவும் காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் வந்தால் பொற்றாமரை குளத்திற்கும் தண்ணீர் வரும் வகையில், காவிரி ஆற்றிலிருந்து சுமார் ஒன்றரை கிமீ தூரத்திற்கு குழாய் பதிக்கும் பணி ரூ. 30 லட்சம் மதிப்பீட்டில் பணிகள் நடைபெற்றது. இப்பணி காவிரி ஆற்றிலிருந்து ரெட்டிராயா் குளம் வடக்கு, ரெட்டிராயா் குளம் கிழக்கு, கும்பேஸ்வரா் கோயில் திருமஞ்சன வீதி, கும்பேஸ்வரா் கோயில் வடக்கு வீதி வழியாக பொற்றாமரை குளம் வரை, பிளாஸ்டிக் குழாய் 200 எம்எம் விட்டத்தில் பூமிக்கடியில் பதித்தனர். ஆனால் மகாமக விழா முடிந்த பிறகு குளத்தில் தண்ணீர் இல்லாமல் இரண்டாண்டுகளாக வறண்டு பாலைவனமானது. இது குறித்து பல்வேறு இந்து அமைப்புகள் குளத்தில் தண்ணீர் விட வேண்டும் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். இதனையடுத்து பொதுப்பணித்துறை உதவி செயற்பொறியாளர் மாரிமுத்து, கடந்த 23ம்தேதி, சோலைப்பன் தெரு, காவிரி ஆற்றில் 25 குதிரை திறன் கொண்ட மோட்டாரை பொருத்தி குழாய் வழியாக தண்ணீரை பாய்ச்சினார். ஆனால் குழாயில் தண்ணீர் செல்லாமல் அடைத்து கொண்டது. அந்த பகுதியை கண்டு பிடித்து அடைப்பை சீர் செய்து தண்ணீரை குழாய் மூலம் குளத்திற்கு விட்டனர். தொடர்ந்து கடந்த 7 நாட்களாக காவிரி ஆற்றிலிருந்து விடப்பட்ட தண்ணீர் தற்போது பொற்றாமரை குளத்தில் தேங்கி சுமார் ஐந்தரை அடி வரை நிற்கின்றது. இதே போல் வருடம் முழுவதும் தண்ணீர் நிறுத்த பொதுப்பணித்துறை, அறநிலையத்துறையினர் முடிவு செய்துள்ளனர்.இது குறித்து பொதுப்பணித்துறை உதவி செயற்பொறியாளர் மாரிமுத்து கூறுகையில், பொற்றாமரை குளத்தில் தண்ணீர் நிற்கின்றது. தற்போது குளத்தில் உள்ள ஊற்றுக்கண் திறந்துள்ளதால், தண்ணீர் குறைய வாய்ப்பில்லை. ஓரு மாதம் வரை பார்த்துவிட்டு, குளத்தில் தண்ணீர் குறைந்தால் மேலும் தண்ணீர் விடப்படும். சோலையப்பன் தெரு , காவிரிஆற்றின் ஓரத்தில் ஆழ்குழாய் அமைத்து மின் மோட்டாரினால் குளத்திற்கு நிரந்தரமாக தண்ணீர் விடுவதற்காக பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றது. அதற்காக மின் இணைப்பு பெறுவதற்காக இருப்பு தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. சில நாட்களுக்கு மின் மோட்டார் பொருத்தி பொற்றாமரை குளத்தில் வருடம் முழுவதும் தண்ணீர் நிறுத்துவதற்காக ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் என்றார்.

Source: Dinakaran

