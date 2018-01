திருச்சியில் காலாவதியாகும் எம்.ஜி.ஆரின் கனவு திட்டம்: முறையான பராமரிப்பு இல்லை என மக்கள் புகார்

திருச்சி: திருச்சியை இரண்டாவது தலைநகரமாக மாற்ற வேண்டும் என்பது முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்.ஜி.ஆரின் கனவு திட்டமாக இருந்தது. இதற்காக நவல்பட்டு கிராமத்தில் துணை நகரம் ஒன்றையும் உருவாக்கினார். ஆனால் அந்த கனவு திட்டம் காலாவதி ஆகும் நிலையில் தற்போது உள்ளது. நவல்பட்டு கிராமத்தில் ஆயிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் அண்ணாநகர் பகுதியை துணை நகரம் பெயரில் உருவாக்கினார். அகலாமான சாலைகள், வீட்டு மனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் உள்ளிட்ட சகல வசதிகளுடன் கூடிய இந்த துணை நகரத்துக்கு 1984-ம் ஆண்டு திறப்பு விழா நடைபெற்றது. தமிழகத்தில் உள்ள கிராம பஞ்சாயத்துகளில் முதல்முறையாக அகல பாதாள சாக்கடைத் திட்டம் இங்கு நடைமுறைபடுத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 10 ஆயிரம் குடும்பங்கள் வாழ்வதற்கான வசதிகள் செய்யப்பட்டு 1984-ம் ஆண்டில் சுமார் 5 ஆயிரம் குடும்பங்கள் குடியமர்த்தப்பட்டன. ஆனால் முறையான பராமரிப்பு இல்லாமல் தற்போது மோசமான நிலையை இப்பகுதி எட்டியுள்ளது. பாதாள சாக்கடை நீரை சுத்திகரித்து வெளியேற்றுவதற்கான இயந்திரங்கள் பழுதாகி விட்டதால் சாதாரன நாட்களில் சாலைகளிலும் மழை காலத்தில் வீட்டிற்கு உள்ளும் கழிவுநீர் வழிந்து ஓடுவதாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் கூறியுள்ளனர். 33 ஆண்டுகளுக்கு முன் திட்டமிட்டு கட்டப்பட்டு தற்போது காலாவதியாகி வரும் இந்த துணை நகரத்தை மீண்டும் புத்துயிர் பெற செய்ய வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Trichy will expire in Mgr’s dream project: people complain there is no proper maintenance

Trichy: trichy must convert the second headquarters is the former Chief Minister m.g.r. ‘s dream scheme