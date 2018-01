ஊட்டியில் கடும்குளிரால் சுற்றுலா பயணிகள் அவதி

ஊட்டி: ஊட்டியில் நேற்று பனி மூட்டம் காணப்பட்டதால் கடும் குளிர் நிலவியது. சுற்றுலா பயணிகள் மட்டுமின்றி உள்ளூர் மக்களும் பாதிக்கப்பட்டனர். ஆண்டு தோறும் நவம்பர் மாதம் முதல் பிப்ரவரி மாதம் வரை நீலகிரியில் கடும் உறைப்பனி காணப்படும். குறிப்பாக, ஊட்டி, அப்பர்பவானி, அவலாஞ்சி, பைக்காரா, கிளன்மார்கன், தொட்டபெட்டா, தலைகுந்தா போன்ற பகுதிகளில் உறைபனியின் தாக்கம் சற்று அதிகமாக காணப்படும். டிசம்பர் முதல் ஜனவரி மாதம் முடியும் வரை நாள் தோறும் உறைப்பனி காணப்படும். அேதபோல், அடிக்கடி பனி மூட்டம் காணப்படும். பொதுவாக பகல் நேரங்களில் கடும் வெயில் காணப்படும். இரவு நேரங்களில் குளிர் அதிகமாக காணப்படும். இதனால், பெரிதாக பொதுமக்களுக்கும், இங்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கும் பாதிப்பு இருக்காது. அதேசமயம், பகல் நேரங்களில் பனி மூட்டம் காணப்பட்டால் கடும் குளிர் இருக்கும். நேற்று காலை முதலே ஊட்டி மற்றும் புற நகர் பகுதிகளில் கடும் பனி மூட்டம் காணப்பட்டதால், ஊட்டி நகரில் கடும் குளிர் காணப்பட்டது. அதேபோல், புறநகர் பகுதிகளிலும் கடும் குளிர் நிலவியது. படகு இல்லம், பைக்காரா போன்ற பகுதிகளில் படகு சவாரி சென்றவர்கள் கடும் குளிரால் அவதிக்குள்ளாகினர். அதேபோல், தாவரவியல் பூங்கா, தொட்டபெட்டா, படகு இல்லம் போன்ற பகுதிகளிலும் கடும் குளிர் நிலவியதால் சுற்றுலா பயணிகள் வெம்மை ஆடைகளுடன் வலம் வந்தனர். உள்ளூர் மக்களும் வழக்கம் போல் ஸ்வெட்டர், ஜெர்கின் போன்றவைகளை அணிந்தவாறே வலம் வந்தனர். பனி மூட்டம் மற்றும் குளிரின் காரணமாக சிறு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை சளி, காய்ச்சல், தலைவலி போன்றவைகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், பெரும்பாலானவர்கள் முகம், கை மற்றும் கால்களில் வெடிப்பு ஏற்பட்டு பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஊட்டியில் நேற்று அதிகபட்சமாக 21 டிகிரி செல்சியசும், குறைந்தபட்சம் 6 டிகிரி செல்சியசும் பதிவாகியிருந்தது.

