பொங்கலை முன்னிட்டு சூடுபிடிக்கும் சுண்ணாம்பு கல் விற்பனை

பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி சுற்றுவட்டாரத்தில் மீன்கரைரோடு, அம்பராம்பாளையம், கோமங்கலம், கோட்டூர், மோதிராபுரம், சேரிபாளையம், ஆண்டிபாளையம், அங்கலக்குறிச்சி உள்ளிட்ட பல இடங்களில் சுமார் 75க்கும் மேற்பட்ட சுண்ணாம்பு களவாய்கள் உள்ளது. இங்கு உற்பத்தியாகும் சுண்ணாம்பு கல் கட்டிடம் கட்டுவதற்கு, வீட்டு கூரையின் மேல்பகுதியில் சுறுக்கிபோட, வர்ணம் பூசுவதற்காவும் வெளியிடங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. பொங்கல் பண்டிகையின்போது சுண்ணாம்பு கல் உற்பத்தி வழக்கத்தைவிட அதிகமாக இருக்கும். இதில், வரும் 14ம் தேதி பொங்கல் பண்டிகை, நகர் மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் விமர்சையாக கொண்டாடப்படுவதால், வீடுகளில் வர்ணம் பூசுவதற்காக சுண்ணாம்பு கல்லை பலர் வாங்கி செல்கின்றனர். அதிலும், பெரும்பாலும் வெளியூரை சேர்ந்தவர்கள் ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கி செல்வதை தொடர்ந்துள்ளனர். இதுகுறித்து சுண்ணாம்பு கல் உற்பத்தியாளர்கள் கூறுகையில், ‘பொள்ளாச்சி அருகே நெகமம் உள்ளிட்ட குறிப்பிட்ட கிராமங்களில் மட்டுமே சுண்ணாம்பு ஓடைக் கல் கிடைக்கிறது. அதை களவாயில் சூடுபடுத்தி விற்பனை செய்கிறோம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொங்கல் பண்டிகையின் போது வழக்கத்திற்கு மாறாக விற்பனை அதிகமாக இருக்கும். அதுபோல் இந்த ஆண்டும் கடந்த சில வாரமாக சுண்ணாம்புக்கல் விற்பனை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. பொங்கல் பண்டிகை முடியும் வரை தொழிலாளர்களுக்கு தொடர்ந்து வேலை இருக்கும். இந்த தொழிலில் 70 சதவீதம் பெண்களே ஈடுபடுகின்றனர். பொங்கலை முன்னிட்டு தங்கள் வீடுகளில் வர்ணம் பூச கிராம பகுதியிலிருந்து, இப்போதிலிருந்தே நேரடியாக வந்து வாங்கி செல்கின்றனர். 25 கிலோ எடை கொண்ட பை ரூ.80 முதல் ரூ.100வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது’ என்றனர்.

Source: Dinakaran

