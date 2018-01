ஈரோடு: ஈரோடு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் ஒருவருக்கு கத்திக்குத்து ஏற்பட்டது. காதல் திருமணம் தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடந்தபோது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது.

Source: Dinakaran

