கடலூர் நெல்லிக்குப்பத்தில் கரும்பு விவசாயிகளுக்கு நிலுவை தொகை வழங்க வலியுறுத்தி சாலை மறியல் நடைபெற்றது. சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்தின் மனைவி பிரேமலதா கைது செய்யப்பட்டார்.

Nellikuppam has engaged in blocking a road in premalatha arrested

In nellikuppam, Cuddalore sugarcane farmers insisted roadblocking arrears was held. Road