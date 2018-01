கென்யாவில் பெண்களைக் கடத்தும் கும்பலிடம் இருந்து 3 இந்தியப் பெண்கள் மீட்பு: சுஷ்மா

கென்யாவில் இருந்து 3 இந்திய மற்றும் 7 நேபாளிப் பெண்களை மத்திய அரசு மீட்டுள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவுகளில், ”நாங்கள் கென்யாவில் இருந்து 3 இந்தியப் பெண்களை மீட்டுள்ளோம். அவர்கள் அனைவரும் பெண்களைக் கடத்தி விற்பனை செய்யும் கும்பலால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்.

அவர்களுடன் 7 நேபாளிப் பெண்களும் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். கடத்தப்பட்டவர்களின் பாஸ்போர்ட் மற்றும் மொபைல் போன்களைப் பறிமுதல் செய்த கும்பல், அவர்களை மொம்பாசா நகரில் அடைத்து வைத்திருந்தது. தற்போது அனைவரும் மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதுதொடர்பான விவரங்களை பஞ்சாப் அரசுக்கு அளித்திருக்கிறோம். இதன்மூலம் பெண்களை விற்பனை செய்தவர்கள் மற்றும் கடத்தலில் தொடர்புடையவர்களுக்கு எதிராக வழக்குப் பதிவு செய்யப்படும்.

மீட்புப் பணியில் எங்களுக்கு உதவிய கென்ய காவல்துறைக்கு நன்றி” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

