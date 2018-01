திறன்பேசி, கணினிகளை தாக்கும் 2 வைரஸ்கள்.. எப்படி அழிப்பது.. குழப்பத்தில் தவிக்கும் கூகுள்!

நியூயார்க்: நிஜ உலகத்தில் வலம் வரும் வைரஸ்கள் போல விர்ச்சுவல் உலகத்திலும் நிறைய வைரஸ்கள் வலம் வருகிறது. செல்போன்களையும் கணினிகளையும் தாக்கி அளிக்கும் இந்த வகை வைரஸ்கள் மிகவும் ஆபத்தானது. பெரிதாக என்ன செய்து விடும் என்று நினைத்துக் கொண்டு இருந்தால் அமைதியாக உள்ளே வந்து எல்லா தகவலையும் அப்படியே எடுத்துக் கொண்டு டாடா காட்டிவிடும். என்ன நடந்தது என்று கண்டுபிடிப்பதற்குள் எல்லாமே நடந்துவிடும். அந்த வகையில் ஸ்மார்ட்போன், கணினிகளை தாக்கும் வகையில் புதிய 2 வைரஸ்கள் உருவாகி இருப்பதாக கூறப்பட்டு உள்ளது. இந்த வைரஸ்களை எப்படி அழிப்பது என தெரியாமல் கூகுள் நிறுவனம் குழம்பிக் கொண்டு இருக்கிறது. செல்போன் கணினி இந்த வைரஸ்கள் செல்போன் மற்றும் கணினிகளை தாக்க கூடியது. முக்கியமா இன்டெல் ரக புரோசஸர்கள் கொண்டு கணினிகளை அதிகமாக தாக்க வழி இருக்கிறது. அதேபோல் புதிதாக வரும் ஆண்ட்ராய்ட் பிளாட்பாரம் கொண்ட ஸ்மார்ட்போன்களை தாக்கவும் வழி இருக்கிறது. அதேபோல் பலநாட்களாக பயன்படுத்தப்படாமல் இருக்கும் லேப்டாப்பைகளையும் இது அதிகமாக தாக்கும். ஸ்பெக்டர் வைரஸ் ஆங்கில பட பெயரில் வந்து இருக்கும் இந்த ஸ்பெக்டர் வைரஸ்தான் முதல் நிலை வைரஸ் ஆகும். இதன் மூலம் நம்முடைய பாஸ்வேர்ட், புகைப்படங்கள் திருடப்படும் என்று கூறப்பட்டு இருக்கிறது. இணையத்தில் ஏதாவது லிங்கை கிளிக் செய்யும் போது நமக்கே தெரியாமல் இந்த வைரஸ் சேவ் ஆகிவிடும். அதன்பின் தானாக எல்லா தகவல்களும் திருடப்படும். மெல்ட் டவுன் இரண்டாவது வைரஸான மெல்ட் டவுன் மிகவும் மோசமான ரகம் என்று கூறப்பட்டு இருக்கிறது. இது சாப்ட்வேர் போல டவுன்லோட் ஆகி நம்முடைய கவனக்குறைவு காரணமாக இன்ஸ்டால் ஆகும். பின் இந்த சாப்ட்வேர் கணினியில் இருக்கும் ஹார்ட்வேர்களின் செயல்பாட்டை குறைக்கும். ஸ்மார்ட்போன்களிலும் இதே வகையில் இந்த வைரஸ் செயல்படும் என்று கூறப்பட்டு இருக்கிறது. கூகுள் களம் இறங்கியது இதற்கு எதிராக தீர்வு கண்டுபிடிக்க கூகுள் நிறுவனத்தின் தாய் கழகமான ‘ஆல்பபெட்’ களத்தில் இறங்கி இருக்கிறது .இதற்காக தற்போது கணினி மென்பொருளாளர்கள் தீவிரமாக ஆராய்ச்சி செய்து வருகின்றனர். மற்ற வைரஸ்கள் போல இது செயல்படாத காரணத்தால் இதை எப்படி தடுப்பது என கூகுள் நிறுவனம் குழம்பி வருகிறது. இன்னும் சில வாரங்களில் இதற்கான சரியான ஆண்டி வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது.

Smartphone and computer viruses to attack 2. How to destroy it. Chaos and suffering in Google!

