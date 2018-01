அவனியாபுரத்தில் பொங்கல் அன்று ஜல்லிக்கட்டு போட்டி: இன்று முகூர்த்தக் கால் ஊன்றும் நிகழ்ச்சி

மதுரை: பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி தமிழர்களின் வீரவிளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டு இந்த ஆண்டு வழக்கம்போல் நடத்தப்படுகிறது. மதுரை மாவட்டம் அவனியாபுரத்தில் பொங்கல் தினத்தன்று நடைபெற இருக்கும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்காக முகூர்த்தக் கால் ஊன்றும் நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற்றது. உலக புகழ்பெற்ற அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி வரும் 14-ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. அதற்காக வாடிவாசல், பார்வையாளர்கள் அமர்வதற்கான இருக்கைகள் அமைப்பதற்காக இன்று பந்தல்கால் நடப்பட்டது. இதில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சியை கண்டுகளித்தனர். அனைத்து விதிமுறைகளையும் பின்பற்றி ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்தப்படும் என விழா குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர். முழு மருத்தவ பரிசோதனைக்கு பிறகே காளைகளும், மாடுபிடி வீரர்களும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் சுமார் 800 மாடுகளும், மாடுபிடி வீரர் 700 பேரும் கலந்துக் கொள்ள இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜல்லிக்கட்டு நிகழ்ச்சிகளில் கடைபிடிக்க வேண்டிய நெறிமுறைகள், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் நேற்று மதுரை மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

In jallikattu, a pongal release on competition: Avaniapuram muhurat foothold today show

Madurai: veeravilayattana of the Tamils in the wake of jallikattu pongal this year as usual, natathapatugi