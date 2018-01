வன்முறைகள் மீது நீண்டகால தீர்வு அவசியம்: மாநிலங்களவையில் கனிமொழி வலியுறுத்தல்

மகாராஷ்டிரவில் நடந்த பயங்கர கலவர சம்பவம் இன்று மாநிலங்களவையில் விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய திமுக அவைத் தலைவர் கனிமொழி வன்முறைகள் மீது நீண்டகால தீர்வு காண்பது அவசியம் என வலியுறுத்தினார்.

இது குறித்து மாநிலங்களவையில் கனிமொழி பேசியதாவது:

”தேசபக்தி என்பது எந்தவொரு தனி நபருக்கும் சொந்தமானதல்ல. அதைத் துல்லியமாக வர்ணிக்கவும் முடியாது. யார் மீதும் திணிக்கவும் முடியாது. இந்தப் புரிதல்தான் நமக்கு இன்று அவசியமாக இருக்கிறது. தலித் மாணவர்கள், இளைஞர்கள், பெண்கள் மற்றும் சிறுபான்மையினர் ஆகியோர் மீது இன்று நாடு முழுக்க தாக்குதல் தொடுக்கப்படுகிறது. அவர்கள் அச்சத்தில் வாழும் சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். துரதிர்ஷ்டவசமாக, பெரும்பாலான அரசுகள் விளிம்பு நிலையில் உள்ள மக்களைப் பாதுகாக்க போதுமான நடவடிக்கைகளை எடுக்கவில்லை.

தற்போது நடந்துள்ள சம்பவங்களை தனிப்பட்ட சம்பவங்களாகப் பார்க்க முடியாது. நாம் இதற்கான நீண்டகாலத் தீர்வுகளைக் கண்டறிய வேண்டும். தலித் இளைஞர்கள், மாணவர்கள், பெண்கள், சிறுபான்மையினர் இடையே கடுமையான அச்சமும், ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டு உள்ளோம் என்ற உணர்வும் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த உணர்வுகளைப் போக்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் உடனடியாக எடுக்கப்பட வேண்டும். நாம் பாதுகாப்பாக உள்ளோம் என்று அவர்கள் உணரும் வகையில் இதற்காக ஒரு நீண்டகால தீர்வுக்கான ஆலோசனைகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும்.

இந்த வன்முறைகள் குறித்து விசாரணை நடத்த ஒரு முறையான விசாரணை ஆணையம் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளையும் அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும்.

இவ்வாறு கனிமொழி கூறினார்.

டி.கே.ரங்கராஜன் பேச்சு

இந்த விவாதத்தில் மார்க்சிஸ்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் உறுப்பினர் டி.கே.ரங்கராஜன் பேசுகையில், ”யோகேஷ் பிரதாப் எனும் 1 வயது சிறுவன் அந்தக் கலவரத்தில் பலியாகி உள்ளார். இந்தச் சம்பவத்தில் இதுவரை எப்.ஐ.ஆர் கூடப் பதிவு செய்யப்படவில்லை. கலவர சம்பவத்தில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையிலான விசாரணை அமைக்கப்பட வேண்டும். இதற்கு காரணமானவர்கள் அனைவரையும் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டுவர வேண்டும்” என வலிறுத்தினார்.

