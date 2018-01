தமிழக சட்டசபையில் காலியாக உள்ள 18 தொகுதிகள் இவைதான்!

சென்னை: 18 பேரின் தொகுதிகளுக்கும் இடைத் தேர்தல் ஏற்பாடு நடத்த கூடாது என்றும், அவர்களின் தொகுதிகள் காலியாகிவிட்டதாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் தெரிவிக்க கூடாது என்றும் ஹைகோர்ட் கூறியிருந்தது. ஆனால், இப்போது 18 பேரின் தொகுதிகளும் காலியானதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காலியாக உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 18 தொகுதிகளின் விவரம்: 1.பூந்தமல்லி, 2. பெரம்பூர், 3.திருப்போரூர்,4.சோளிங்கர்,5. குடியாத்தம்,6. ஆம்பூர்,7.பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 8.ஆரூர்,9.நிலக்கோட்டை,10.அரவங்குறிச்சி ,11. தஞ்சாவூர்,12. மானாமதுரை,13. ஆண்டிப்பட்டி,14.பெரியகுளம் 15.சாத்தூர்,16. பரமக்குடி,17.விளாத்திகுளம்,18. ஓட்டப்பிடாரம் தற்போது தமிழக சட்டசபையில் அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் பலம் 116 ஆக குறைந்துள்ளது. திமுக 89, காங்கிரஸ் 8, இந்திய முஸ்லீம் லீக் 1, சுயேட்சை 1 என சட்டசபையில் எம்எல்ஏக்களின் பலம் உள்ளது.

