ரூ.500க்கு தேசப் பாதுகாப்பு விற்பனை: இனியும் தொடர வேண்டுமா ஆதார்?- அன்புமணி

ஆதார் தகவல் மையத் தொகுப்பிலிருந்து ரூ.500 செலவில் யார் வேண்டுமானாலும் தகவல்களைத் திருடலாம் என்ற நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. இது மிகவும் ஆபத்தானது. ஆதார் திட்டம் எவ்வித பரிசீலனையுமின்றி உடனடியாக ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் என்று பாமக இளைஞரணித் தலைவர் அன்புமணி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ”சண்டிகர், டெல்லி உள்ளிட்ட நகரங்களில் வெளிவரும் ‘தி டிரிப்யூன்’ நாளிதழில் ஆதார் தகவல் விற்பனை குறித்து ஆதாரங்களுடன் வெளியிட்டுள்ள செய்தி மிகவும் அதிர்ச்சியளிக்கிறது. ரூ.500 கொடுத்தால் போதும் 119 கோடிக்கும் கூடுதலான இந்தியர்களின் ஆதார் விவரங்கள் கிடைக்கும் என்பதுதான் ‘தி டிரிப்யூன்’ ஆங்கில இதழ் புள்ளி விவரங்கள் மற்றும் விளக்கங்களுடன் வெளியிட்டுள்ள செய்தியாகும்.

‘தி டிரிப்யூன்’ இதழில் செய்தியாளராக பணியாற்றும் ரச்னா கைய்ரா என்பவர் ஆதார் தகவல்கள் ‘வாட்ஸ் ஆப்’ மூலம் விற்கப்படுவதை அறிந்து அனில்குமார் என்பவரை 76100 63464 என்ற வாட்ஸ் ஆப் எண்ணில் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார். அனில்குமார் கேட்டவாறு ரூ.500 பணம் அனுப்பியதுடன், அவர் கோரிய மற்ற தகவல்களை இன்னொரு செல்பேசிக்கு அனுப்பிய அடுத்த நிமிடம் இந்தியாவில் ஆதார் எண் வைத்துள்ள அனைவரின் தகவல்களும் ‘தி டிரிப்யூன்’ செய்தியாளர் வசம் வந்துள்ளன. அதாவது ரூ.10,000 கோடிக்கும் அதிகமாக செலவு செய்து உருவாக்கி, உலகின் மிகவும் பாதுகாப்பான தகவல் கட்டமைப்பு என்று கூறப்பட்ட ஆதார் தகவல் மையத் தொகுப்பிலிருந்து ரூ.500 செலவில் யார் வேண்டுமானாலும் தகவல்களைத் திருடலாம் என்ற நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. இது மிகவும் ஆபத்தானது.

அதுமட்டுமல்ல… 500 ரூபாயுடன் கூடுதலாக ரூ.300 செலுத்தியவுடன் சுனில் குமார் என்பவர் ஆன்லைன் மூலம் தொடர்பு கொண்டு ஆதாரை அச்சிடுவதற்கான மென்பொருளை ‘தி டிரிப்யூன்’ செய்தியாளரின் கணினியில் பதிவேற்றம் செய்துள்ளார். இதன் மூலம் யாருடைய ஆதார் எண்ணை வேண்டுமானாலும் அறிந்து கொள்ளலாம்; யாருடைய ஆதார் அட்டையை வேண்டுமானாலும் அச்சிட்டுக் கொள்ளலாம் என்ற நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதையெல்லாம் விட கொடுமை என்னவென்றால், அவ்வாறு பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட ஆதார் அட்டையைக் காட்டி பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஒருவர் வங்கியிலிருந்து பணம் எடுத்துள்ளார்.

ஆதார் தகவல் விவரங்கள் இதுவரை ஒரு லட்சத்தும் அதிகமானவர்கள் சட்டவிரோதமாக பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஆதார் விவரங்களை கையகப்படுத்தும் அளவுக்கு முன்னேறியுள்ள இந்த கும்பல் ஆதார் எண் வைத்திருப்பவர்களைப் போலவே போலி அடையாளங்களை உருவாக்கி அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் வைக்கப்பட்டுள்ள பணத்தை வேறு கணக்குக்கு மாற்றி விட முடியும். இத்தகைய மோசடிகள் கூட பொருளாதார இழப்புடன் முடிந்து விடும். போலி ஆதார் அட்டையைக் காட்டி, செல்பேசி இணைப்புகளை வாங்கி அதை தீவிரவாத செயல்களுக்கு பயன்படுத்தக் கூடும். இதன்மூலம் ஆதார் தகவல் திருட்டு மிகப் பெரிய தேசப் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ளது கவலையளிக்கிறது.

ஆதார் தகவல் திருட்டால் ஏற்படும் பொருளாதார இழப்புகள், தேசப் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் ஆகியவை ஒருபுறமிருக்க தனிமனித விவரங்கள் பொதுவெளிக்கு கொண்டு வரப்படுவதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது. இது இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின்படி வழங்கப்பட்டுள்ள தனிமையுரிமையை அப்பட்டமாக மீறும் செயலாகும். ஆதார் திட்டத்தை முந்தைய ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசு கொண்டு வந்த போதே இத்தகைய தகவல் திருட்டுகள் நடக்கும்; தேசப் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் என்று பாமக எச்சரித்தது. அதை மத்திய அரசு மதிக்காததன் விளைவை இப்போது அனுபவிக்கிறது.

ஆதார் கட்டமைப்பு உருவாக்கப்படுவதற்கு முன்பாக தகவல் தொடர்புக்காக மின்னஞ்சல் முகவரிகள், செல்பேசி எண்கள் போன்றவற்றை சட்டவிரோதமாக திருடும் முயற்சிகள் நடைபெற்று வந்தன. இவை முழுக்க முழுக்க வணிக நோக்கத்துடன்தான் நடைபெற்றது என்றாலும், அத்தகைய சம்பவங்கள் தனிமையுரிமையில் தலையிடும் செயல் என்று கூறி கடுமையான தண்டனைகள் வழங்கப்பட்டன. ஆனால், இப்போது எந்தவிதமான கடின முயற்சியும் இல்லாமல் 119 கோடிக்கும் கூடுதலான தகவல்களை திருடும் நிலை உருவாகியுள்ளது. ரூ.10,000 கோடி செலவில் உருவாக்கப்பட்ட ஆதார் கட்டமைப்பு அரசுக்கு உதவியதை விட, சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடும் கும்பல்களுக்கே பெரிதும் உதவியுள்ளது.

ஆதாரின் பாதுகாப்பு குறித்து உச்ச நீதிமன்றத்தின் வினாக்கள் எழுப்பப்பட்ட போது, ”ஆதார் தகவல்கள் மிகவும் பாதுகாப்பானவை; பத்திரமானவை. ஆதார் தகவல்கள் கசிவோ, மீறலோ இல்லை” என்று ஆதார் எண்ணை வழங்கும் இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் பதிலளித்தது. ஆனால், ஆதார் தகவல்கள் கூவி கூவி விற்கப்படுவது அம்பலமாகியிருக்கிறது. ஆதார் தகவல் திருட்டால் தனிமையுரிமை மற்றும் பொருளாதார, தேசப் பாதுகாப்பு பாதிப்புகள் பெரிய அளவில் ஏற்படுவதற்கு முன் மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். ஆதார் திட்டம் எவ்வித பரிசீலனையுமின்றி உடனடியாக ரத்து செய்யப்பட வேண்டும்” என்று அன்புமணி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

